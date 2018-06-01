السعودية تلمح وأفغانستان تعلن رسميا دعم الملف الأمريكي لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿

لمح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بمساندة السعودية للملف الأمريكي الذي يضم كندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، من خلال إشادته، بملف الترشيح مؤكدا أنه

'' شوف سبور''

لمح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بمساندة السعودية للملف الأمريكي الذي يضم كندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، من خلال إشادته، بملف الترشيح مؤكدا أنه ملف قوي ويضم دولة عظيمة.

وجاء تلميح آل الشيخ خلال حضوره ضيفا بإحدى القنوات التلفزية الأمريكية، حينما أكد أن السعودية تسعى دائما وراء مصلحتها، كما أن الولايات الأمريكية سبق لها أن أنجحت المنافسة سنة 1994، ولا يمكن إلا مساندة الملف الأقوى.

وسبق لـ آل الشيخ ، أن نشر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الحسابات التابعة للهيئة الرياضية السعودية، صورة تجمعه بالمسؤول الأمريكي يدا بيد، وعلى وجه كل منهما ابتسامة عريضة.

وفي نفس السياق، أعلن الاتحاد الأفغاني رسميا عن تدعيم الملف الثلاثي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.