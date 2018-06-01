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سرقة خروف بتزنيت تكلف شخصا سنة من حريته في حكم غريب

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 17:37 سرقة خروف بتزنيت تكلف شخصا سنة من حريته في حكم غريب | مجتمع
سرقة خروف بتزنيت تكلف شخصا سنة من حريته في حكم غريب
قضت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية تيزنيت يوم أمس بإدانة شخصين بالحبس النافذ وغرامة مالية، وذلك بعد تورطهما في سرقة خروف.

شوف تيفي:تيزنيت

قضت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية تيزنيت يوم أمس بإدانة شخصين بالحبس النافذ وغرامة مالية، وذلك بعد تورطهما في سرقة خروف.

وأدين الشخص الأول بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم بعد سرقته لخروف في بداية شهر رمضان وبيعه لشخص ثاني أدين هو الآخر بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب 500 درهم .

وترجع فصول القضية إلى بداية شهر رمضان، إثر اختفاء خروف من إسطبل أحد الفلاحين، ما حذا به إلى البحث عنه، قبل أن يعثر عليه بحوزة شخص يرعى قطيعا من الأغنام بضواحي تيزنيت.

وتم التبليغ عنه ليجري توقيفه متلبسا بحيازة الخروف المسروق وأثناء التحقيق معه أقر أنه اشتراه من شخص آخر يعرفه دون علمه أنه موضوع سرقة ليجري توقيفه هو الآخر وأحيلا معا على أنظار النيابة العامة المختصة، التي حسمت في ملفهما بالحكم عليهما بالحبس النافذ.

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شوف تيفي المغرب تيزنيت حكم غريب سنة حبسا نافذا توقيف سرقة خروف إدانة السجن

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