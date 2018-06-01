خاص.. رئيس حسنية أكادير يكشف حقيقة فوز الوداد بعقد اللاعب بديع أووك ﻿

كشف ''لحبيب سيينو'' رئيس فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عن جديد مفاوضات اللاعب بديع أووك مع مجموعة من الأندية المغربية قصد الفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف ''لحبيب سيينو'' رئيس فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عن جديد مفاوضات اللاعب بديع أووك مع مجموعة من الأندية المغربية قصد الفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال سيدينو في تصريح لـ '' شوف سبور''، إن اللاعب لم يوقع بعد على أي عقد رسمي مع فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، مؤكدا في الوقت نفسه أن سعيد الناصيري تقدم بعرض محترم للاعب وللنادي، لكن هناك منافسة قوية مع أندية أخرى مرشحة للمنافسة على الألقاب بداية من الموسم المقبل، وأن فريق حسنية أكادير واللاعب، لازالا يتدارسان العروض.

وأكد رئيس فريق حسنية أكادير، أن كلا من فريق الجيش الملكي ونهضة بركان ونادي الرجاء البيضاوي إضافة إلى الوداد، يرغبون في التعاقد مع اللاعب بديع أووك، مشيرا إلى أن الإختيار الأول والأخير يبقى للاعب.

ومن جهة أخرى أفادت مصادر ودادية في حديثها لـ ''شوف سبور''، أن فريق الوداد البيضاوي فاز ليلة أمس الثلاثاء بعقد اللاعب أووك لمدة تمتد لثلاثة سنوات.