 توقيف أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير عن العمل بسبب كتابات فيسبوكية ومقالات صحفية ﻿
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توقيف أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير عن العمل بسبب كتابات فيسبوكية ومقالات صحفية

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 17:21 توقيف أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير عن العمل بسبب كتابات فيسبوكية ومقالات صحفية | مجتمع
توقيف أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير عن العمل بسبب كتابات فيسبوكية ومقالات صحفية
قررت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، توقيف أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وعرضه على المجلس التأديبي، وذلك بعد اتهامه بالتسبب في عرقلة السير التربوي بالمؤسسة

شوف تيفي:أكادير

قررت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، توقيف أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وعرضه على المجلس التأديبي، وذلك بعد اتهامه بالتسبب في عرقلة السير التربوي بالمؤسسة والتشهير بها في منابر إعلامية، وفق المراسلة التي توصل بها والمؤرخة تحت عدد 063 .

ويأتي قرار توقيف الأستاذ، بعد مواصلة نشره لعدة تدوينات فيسبوكية ينتقد فيها الأوضاع داخل المؤسسة، والتي قال فيها أنها تعيش على مجموعة من الخروقات والإختلالات التدبيرية وتناول مقالات نشرت بعدة جرائد وطنية لذلك،وهي الخطوة التي أدت إلى توقيفه عن العمل وتجميد أجرته الشهرية، إلى حين عرضه على المجلس التأديبي مع الإبقاء على تعويضاته العائلية.

وأوضحت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلتها التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أنجزت تقريرا أسود عن الأستاذ تنسب له فيه عرقلة السير التربوي بالمؤسسة والتهاون في القيام بواجبه المهني، وذلك من خلال الامتناع عن استكمال الدروس التطبيقية وامتحان طلبة السنة الثانية هندسة مدنية.

وأضافت ذات الإرسالية، أن الأستاذ رفض الإعلان الكامل عن نتائج الطلبة وقام بالتشهير بالمؤسسة وبطلبتها في منابر إعلامية متعددة وهو ما اعتبرته كتابة الدولة إخلالا بالالتزامات المهنية وأصدرت أمرا بتوقيف الأستاذ عن العمل ابتداء من تاريخ 18 ماي 2018، مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين عرضه على المجلس التأديبي، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف المنظم للوظيفة العمومية.

‫شوف تيفي

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