صحيفة أمريكية : المنتخب المغربي يضم 17 لاعبا ولدوا خارج المغرب ﻿

خصصت صحيفة أمريكية، حيزا مهما حول المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل 12 يوما عن انطلاق منافسات كأس العالم المقرر إجراؤها في روسيا، مؤكدا أن الأسود تختلف تماما عن المنتخبات المشاركة بكونه يتكون من فريق

'' شوف سبور''

خصصت صحيفة أمريكية، حيزا مهما حول المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل 12 يوما عن انطلاق منافسات كأس العالم المقرر إجراؤها في روسيا، مؤكدا أن الأسود تختلف تماما عن المنتخبات المشاركة بكونه يتكون من فريق أوروبي وأن هناك أزيد من 17 لاعبا ولدوا خارج المغرب.

وأفادت ذات الصحيفة، أن سفيان أمرابط كان يحمل قميص منتخب هولندا قبل أن يشارك مع المنتخب المغربي، في نهائيات كأس العالم، رفقة عميد المنتخب المغربي المهدي بنعطية الذي ولد بفرنسا.

وسخرت الصحيفة من المنتخب المغربي بعدما أكدت أن لائحة المغرب في المونديال تضم حوالي 17 لاعبا ولدوا خارج المغرب، مشيرة إلى أن حكيم زياش الذي يعد من أبرز اللاعبين ولد في درونتين، وسط هولندا، اختيار وطنه الأصلي، حيث أخبر أحد الصحافيين في عام 2015 أنه بالنسبة له، ''العامل الحاسم هو أن هولندا تؤدي غالبًا إلى بطولة كبيرة''. ثم فشل الهولنديون في الوصول إلى بطولة أوروبا عام 2016، وكان اختياره عاطفيا.