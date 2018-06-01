عاجل وبالفيديو..مغربي قتلوه قبل لحظات ببلجيكا بطريقة بشعة ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الخاصة بأخبار المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، قبل قليل من يومه الأربعاء 6 يونيو، مقاطع فيديو، مباشرة، توثق لوقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مهاجر مغربي، تلقى طعنات على يد

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الخاصة بأخبار المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، قبل قليل من يومه الأربعاء 6 يونيو، مقاطع فيديو، مباشرة، توثق لوقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مهاجر مغربي، تلقى طعنات على يد شخصين بمدينة لييج ببلجيكا.

وأوضح ناشرو هذه الفيديوهات، أن الضحية شاب مغربي، تلقى طعنات على يد مهاجر تونسي، موضحين أن الجريمة، وقعت بالضبط أمام مخبزة، توجد بحي يعيش به عدد كبير من المهاجرين المغاربة.

وتفاعل المغاربة المقيمون بالخارج مع هذه الفيديوهات المباشرة، حيث عبر الجميع عن صدمتهم، نظرا لبشاعة هذه الجريمة.