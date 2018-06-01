هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة ﻿

أعلن (بريد المغرب) عن إطلاق خدمة بريدية جديدة لفائدة الحجاج والمعتمرين المغاربة بالديار المقدسة ستمكنهم من إرسال أمتعتهم إلى المغرب، وذلك تفعيلا لمذكرة التعاون الثنائي التي تربطه بالبريد السعودي.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلن (بريد المغرب) عن إطلاق خدمة بريدية جديدة لفائدة الحجاج والمعتمرين المغاربة بالديار المقدسة ستمكنهم من إرسال أمتعتهم إلى المغرب، وذلك تفعيلا لمذكرة التعاون الثنائي التي تربطه بالبريد السعودي.

وأبرز (بريد المغرب)، في بلاغ، أن هذه الخدمة البريدية الجديدة، التي تندرج في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط (بريد المغرب) بالبريد السعودي، ستمكن الحجاج والمعتمرين المغاربة من إرسال أمتعتهم ومقتنياتهم عبر الطرود البريدية إلى المغرب بأثمنة جد مناسبة، وبالتالي لن يتحملوا أثناء سفرهم النفقات والتكاليف المترتبة عنها.

ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، سيقوم البريد السعودي باستلام جميع الطرود البريدية من الحجاج والمعتمرين المغاربة بمقر إقامتهم في الديار المقدسة أو عبر مكاتب البريد السعودي، كما سيقوم (بريد المغرب) عبر مكاتبه البريدية، بتوفير قسائم الطرود المخصصة لهذه الخدمة للحجاج والمعتمرين والذين سيكون بإمكانهم شراؤها بالعملة المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الخدمة البريدية الجديدة تروم تسهيل مقام وتنقل الحجاج والمعتمرين المغاربة.