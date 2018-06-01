 هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط | بوليتيك

الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم بفندق وسط العاصمة لندن | دولي

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم بفندق وسط العاصمة لندن

فضيحة..فقيه بوكوص كيدير الرقية الشرعية دار صور وفيديوهات إباحية لعشيقتو المتزوجة بأيت ملول | حوادث و حقوق

فضيحة..فقيه ''بوكوص'' كيدير الرقية الشرعية دار صور وفيديوهات إباحية لعشيقتو المتزوجة بأيت ملول

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر | مجتمع

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر

بث مباشر : بلجيكا - مصر | بووز

بث مباشر : بلجيكا - مصر

سرقة خروف بتزنيت تكلف شخصا سنة من حريته في حكم غريب | مجتمع

سرقة خروف بتزنيت تكلف شخصا سنة من حريته في حكم غريب

عاجل..مرشد سياحي بغا يشعل العافية في راسو بالقرب من مسجد بمدينة مراكش | مجتمع

عاجل..مرشد سياحي بغا يشعل العافية في راسو بالقرب من مسجد بمدينة مراكش

توقيف أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير عن العمل بسبب كتابات فيسبوكية ومقالات صحفية | مجتمع

توقيف أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير عن العمل بسبب كتابات فيسبوكية ومقالات صحفية

عاجل وبالفيديو..مغربي قتلوه قبل لحظات ببلجيكا بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مغربي قتلوه قبل لحظات ببلجيكا بطريقة بشعة

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 17:00 هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع
هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة
أعلن (بريد المغرب) عن إطلاق خدمة بريدية جديدة لفائدة الحجاج والمعتمرين المغاربة بالديار المقدسة ستمكنهم من إرسال أمتعتهم إلى المغرب، وذلك تفعيلا لمذكرة التعاون الثنائي التي تربطه بالبريد السعودي.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلن (بريد المغرب) عن إطلاق خدمة بريدية جديدة لفائدة الحجاج والمعتمرين المغاربة بالديار المقدسة ستمكنهم من إرسال أمتعتهم إلى المغرب، وذلك تفعيلا لمذكرة التعاون الثنائي التي تربطه بالبريد السعودي.

وأبرز (بريد المغرب)، في بلاغ، أن هذه الخدمة البريدية الجديدة، التي تندرج في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط (بريد المغرب) بالبريد السعودي، ستمكن الحجاج والمعتمرين المغاربة من إرسال أمتعتهم ومقتنياتهم عبر الطرود البريدية إلى المغرب بأثمنة جد مناسبة، وبالتالي لن يتحملوا أثناء سفرهم النفقات والتكاليف المترتبة عنها.

ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، سيقوم البريد السعودي باستلام جميع الطرود البريدية من الحجاج والمعتمرين المغاربة بمقر إقامتهم في الديار المقدسة أو عبر مكاتب البريد السعودي، كما سيقوم (بريد المغرب) عبر مكاتبه البريدية، بتوفير قسائم الطرود المخصصة لهذه الخدمة للحجاج والمعتمرين والذين سيكون بإمكانهم شراؤها بالعملة المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الخدمة البريدية الجديدة تروم تسهيل مقام وتنقل الحجاج والمعتمرين المغاربة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحجاج المعتمرين النفقات الديار المقدسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر | مجتمع

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر

سرقة خروف بتزنيت تكلف شخصا سنة من حريته في حكم غريب | مجتمع

سرقة خروف بتزنيت تكلف شخصا سنة من حريته في حكم غريب

عاجل..مرشد سياحي بغا يشعل العافية في راسو بالقرب من مسجد بمدينة مراكش | مجتمع

عاجل..مرشد سياحي بغا يشعل العافية في راسو بالقرب من مسجد بمدينة مراكش

توقيف أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير عن العمل بسبب كتابات فيسبوكية ومقالات صحفية | مجتمع

توقيف أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير عن العمل بسبب كتابات فيسبوكية ومقالات صحفية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...فايسبوكيون فضحوا بنكيران | قنوات أخرى
منذ 13 دقيقة

بالفيديو...فايسبوكيون فضحوا بنكيران

تقنية في برنامج ماستر شاف تفجرها في وجه البرنامج بتسجيلات صوتية..خدمت معاهم و معطاونيش فلوسي وهاشنو وقع منين هضرت على حقي | بــووز

تقنية في برنامج ماستر شاف تفجرها في وجه البرنامج بتسجيلات صوتية..خدمت معاهم و معطاونيش فلوسي وهاشنو وقع منين هضرت على حقي

بالفيديو:لمُوت ديال الضحك مع تلميذ فالباك حصلوه كينقل كْـــلا النقلة وهاشنو دار الأستاذ | بــووز

بالفيديو:لمُوت ديال الضحك مع تلميذ فالباك حصلوه كينقل كْـــلا النقلة وهاشنو دار الأستاذ

فطــور مع ولاد الشعب..قصة مؤلمة اللي مي عزيزة بالدموع..أم كانت جميلة و تشردت بعد وفاة زوجها و تحولت لـسْعاية فكازا | فطور مع ولاد الشعب

فطــور مع ولاد الشعب..قصة مؤلمة اللي ''مي'' عزيزة بالدموع..أم كانت جميلة و تشردت بعد وفاة زوجها و تحولت لـ''سْعاية'' فكازا

﻿

آخر المستجدات

الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط | بوليتيك
منذ 59 دقيقة

الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم بفندق وسط العاصمة لندن | دولي

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم بفندق وسط العاصمة لندن

فضيحة..فقيه بوكوص كيدير الرقية الشرعية دار صور وفيديوهات إباحية لعشيقتو المتزوجة بأيت ملول | حوادث و حقوق

فضيحة..فقيه ''بوكوص'' كيدير الرقية الشرعية دار صور وفيديوهات إباحية لعشيقتو المتزوجة بأيت ملول

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر | مجتمع

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.