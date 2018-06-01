 خاص.. هذه قيمة انتقال اللاعب بديع أووك من حسنية أكادير إلى الوداد الرياضي ﻿
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خاص.. هذه قيمة انتقال اللاعب بديع أووك من حسنية أكادير إلى الوداد الرياضي

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 16:55 خاص.. هذه قيمة انتقال اللاعب بديع أووك من حسنية أكادير إلى الوداد الرياضي | سبور
خاص.. هذه قيمة انتقال اللاعب بديع أووك من حسنية أكادير إلى الوداد الرياضي
كشفت مصادر مطلعة، أن سعيد الناصيري فاز بصفقة انتقال اللاعب بديع أوووك، بلغت 800 مليون سنتيم موضحا أن اللاعب وقع على عقد رسمي يمتد لثلاث سنوات.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، أن سعيد الناصيري فاز بصفقة انتقال اللاعب بديع أوووك، بلغت 800 مليون سنتيم موضحا أن اللاعب وقع على عقد رسمي يمتد لثلاث سنوات.

وتمكن سعيد الناصيري من حسم الصفقة بعدما تقدم الرجاء البيضاوي بأول عرض له بقيمة مالية تقدر في 350 مليون سنتيم بحيث أن مسؤولي القلعة الخضراء تهاونوا في إنهاء المفاوضات ليدخل رئيس الوداد على الخط ويقدم قيمة مالية لم يكن ينتظرها اللاعب من الرجاء.

ومعلوم أن اللاعب بديع أووك يعتبر من بين أبرز لاعبي فريق حسنية أكادير وكذا البطولة الوطنية، بعدما قدم مباريات جيدة جدا وساهم بقوة في تسجيل العديد من الأهداف عن طريق تمريراته الساحرة.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب بديع أووك الوداد البيضاوي

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