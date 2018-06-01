عائلة النوري ترفع شكوى ضد أياكس أمستردام الهولندي ﻿

قررت عائلة عبد الحق النوري، اللاعب المغربي في صفوف أياكس أمستردام الهولندي ، رفع شكوى للجنة التحكيم التابعة للاتحاد الهولندي ضد الفريق الهولندي، بخصوص تحمل أياكس مسؤولية إصابة ابنها بتلف خلايا

شوف سبور

قررت عائلة عبد الحق النوري، اللاعب المغربي في صفوف أياكس أمستردام الهولندي ، رفع شكوى للجنة التحكيم التابعة للاتحاد الهولندي ضد الفريق الهولندي، بخصوص تحمل أياكس مسؤولية إصابة ابنها بتلف خلايا الدماغ، بعد سقوطه خلال مباراة ودية، جمعت أياكس وفريدر بريمن الألماني في شهر يوليوز الماضي.

وأكد بلاغ عائلة اللاعب المغربي، أن ''عبد الحق لم يتلق الرعاية الصحية اللازمة بعد سقوطه خلال مباراة أمام فريق فردير بريمن الألماني، وكان بالإمكان تفادي ما وصلنا إليه اليوم''.

وأضافت عائلة النوري أنها حاولت التوصل إلى حل مشترك مع النادي، لكن الأخير رفض تحمل مسؤوليته وأوقف مسلسل الحوار.

في المقابل قال فريق أياكس أمستردام الهولندي في بلاغ عبر موقعه الرسمي٬ أنه مهتم بالحالة الصحية للنوري، مؤكدا أنه ''قدم جميع المعلومات المتوفرة لديه للطاقم الطبي المشرف على حالة اللاعب المغربي''.