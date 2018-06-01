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هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 16:47 هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع
هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر
من المنتظر أن يحصل الموظفون بالمغرب بمناسبة عيد الفطر، على يوم الجمعة 15 يونيو الجاري كعطلة، بالإضافة إلى يومي السبت والأحد، الخاصين بعطلة نهاية الأسبوع.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن يحصل الموظفون بالمغرب بمناسبة عيد الفطر، على يوم الجمعة 15 يونيو الجاري كعطلة، بالإضافة إلى يومي السبت والأحد، الخاصين بعطلة نهاية الأسبوع.

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قد نشرت لائحة العطل الخاصة بسنة 2018، والمحدد عدد أيامها في 14 يوما، 6 منها للأعياد الدينية، و8 للمناسبات الوطنية، من بينها يومان خاصان بعيد الفطر، ويتعلق الأمر بيومي الجمعة والسبت 15 و16 يونيو.

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الفلكية، أكدت أن يوم الجمعة 15 يونيو، سيكون أول أيام عيد الفطر بمجموعة من الدول الإسلامية من بينها المغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الموظفون عطلة الأعياد الدينية عيد الفطر

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