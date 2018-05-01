 النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية ﻿
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النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 16:33 النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية | صحافة
النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية
رفضت تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مقترح مديرية الموارد البشرية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بخصوص العقد الجديد، والقاضي باقتراح أجر شهري يوازي الشهادة المحصل عليها قبل توقيع

" شوف سبور"

رفضت تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مقترح مديرية الموارد البشرية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بخصوص العقد الجديد، والقاضي باقتراح أجر شهري يوازي الشهادة المحصل عليها قبل توقيع العقد مع الشركة، وهو الشيء الذي سيؤثر على جل مكتسبات العاملين بالرياضية ويقضي على حلم تحسين الأجر والترقية.

وكشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ رسمي توصلت شوف سبور بنسخة منه، أنها قامت باتصالاتها مع الإدارة العامة للشركة، قصد مناقشة هذا المقترح، المرفوض، مؤكدة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن المكتسبات، كما ينص على ذلك قانون الشغل.

وحسب ذات البلاغ، ستواصل النقابة تحركها على هذا المستوى، قصد الوقوف في وجه محاولة التراجع عن المكتسبات، مع العمل على تسوية الوضعية التعاقديّة للعاملين في القناة الرياضية، دون التفريط في حقوقهم.

وعبرت اللجنة الرياضية عن استنكارها المتعلق بالتحول المفاجئ للعاملين في القناة، دون مراعاة لمجموعة من المشاكل التي قد يعانيها العاملون جراء هذا التغيير، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة الحوار في كل الخطوات التي تقدم عليها الإدارة، احتراما لحقوق العاملين ولأوضاعهم المادية والمعنوية.

 

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شوف سبور المغرب القناة الرياضية

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