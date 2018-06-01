هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية ﻿

أكد مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي، ستتحرى هلال شهر شوال مساء الخميس الموافق 14 يونيو الجاري، حيث سيتم رؤية الهلال وبالتالي من المتوقع أن يوافق عيد الفطر يوم الجمعة 15 يونيو الجاري.

''شوف تيفي''

أكد مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي، ستتحرى هلال شهر شوال مساء الخميس الموافق 14 يونيو الجاري، حيث سيتم رؤية الهلال وبالتالي من المتوقع أن يوافق عيد الفطر يوم الجمعة 15 يونيو الجاري.

وحسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' فقد قال مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة، اليوم الأربعاء: ''بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم الخميس 14 يونيو، نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وأوروبا، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع الدول العربية عدا أقصى الغرب، فالرؤية فيها ممكنة بسهولة نسبيا، وهذا يشمل جنوب المغرب وموريتانيا وجنوب وغرب إفريقيا ومعظم الأمريكيتين''.

وأشار عودة، يضيف الموقع الروسي، إلى أن الهلال سيغيب يوم الخميس 14 يونيو بعد مغيب الشمس بـ 54 دقيقة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وبعد مغيب الشمس بـ 49 دقيقة في الرباط، وبعد مغيبها بـ46 دقيقة في مقديشو والخرطوم وطرابلس والجزائر، وبعد مغيبها بـ45 دقيقة في جيبوتي وتونس، وبعد مغيبها بـ44 دقيقة في صنعاء، وبعد مغيبها بـ43 دقيقة في القاهرة، وبعد مغيبها بـ42 دقيقة في الرياض وعمّان والقدس، وبعد مغيبها بـ41 دقيقة في بيروت ودمشق والدوحة والمنامة وأبوظبي، وبعد مغيبها بـ40 دقيقة في بغداد والكويت ومسقط.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام، ذكر محمد شوكت أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، وشوهد يوم 20 شتنبر عام 1990 في فلسطين، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، وشوهد يوم 25 فبراير من السنة عام 1990 في الولايات المتحدة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه المُدد لتمكن رؤيته، إذ رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى مثل بعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق لحظة رصده.