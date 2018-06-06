عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في مظاهرة عمال ''سنطرال''+صورة ﻿

أعلن سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قبل قليل اليوم الأربعاء 6 يونيو، عن عقد اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب، وذلك لمناقشة موضوع خروج لحسن الداودي في مظاهرة عمالية أمس

''شوف تيفي''

أعلن سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قبل قليل اليوم الأربعاء 6 يونيو، عن عقد اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب، وذلك لمناقشة موضوع خروج لحسن الداودي في مظاهرة عمالية أمس الثلاثاء.

وحسب تدوينة منشورة بالحساب الرسمي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فإن هذا الأخير، طالب جميع أعضاء الحزب، بعدم الإدلاء بأي تصريح أو الإعلان عن أي موقف بأي وسيلة كانت، إلى حين مناقشة الموضوع من قبل الأمانة العامة.

تجدر الإشارة، إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، نشرت مجموعة من الفيديوهات، ظهر فيها الوزير لحسن الداودي وهو يشارك في وقفة احتجاجية لعمال شركة ''سنطرال دانون''، طالبوا من خلالها بإيقاف المقاطعة.