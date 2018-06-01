انزلاقات المحامي زيان في ملف توفيق بوعشرين ﻿

حسنا فعلت ولاية أمن الرباط عندما عهدت لعميدة شرطة ممتازة بالإشراف على تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية باستقدام عفاف برناني وحنان بكور للمثول أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء

شـــوف تيفي: (محمد ه)

حسنا فعلت ولاية أمن الرباط عندما عهدت لعميدة شرطة ممتازة بالإشراف على تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية باستقدام عفاف برناني وحنان بكور للمثول أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء، للإدلاء بإفادتهما في قضية توفيق بوعشرين المتابع من أجل جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر، وأحسنت صنعا العميدة الممتازة المنتدبة لهذه المهمة، عندما لم تسمح بولوج الشقة التي كانت تأوي حنان وعفاف سوى لمساعداتها من النساء الشرطيات، وهما ضابطة ممتازة ومقدمة للشرطة، في إشارة بالغة على التحول النوعي في طريقة تعاطي مصالح الأمن مع القضايا التي يكون أطرافها نساءً سواء بوصفهن شاهدات أو ضحايا أو متهمات، كما يؤشر ذلك على مدى احترام فلسفة وإرادة المشرع في الشق المتعلق باستيفاء الضمانات المقررة للنساء في قانون المسطرة الجنائية وسائر القوانين الوطنية.

وفي مقابل هذا الحرص الشديد على التطبيق السليم للقانون من جانب فرقة الشرطة القضائية، كانت هناك مثبطات مادية وعراقيل شخصية تسبب فيها عمدا كل من المحامي محمد زيان، وعن عمد أو بدون قصد المصرحة حنان بكور بعدما ادعت تعرضها للإغماء وعدم قدرتها على التوجه إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنفيذا للأمر القضائي الصادر في الموضوع.

وكانت فرقة الشرطة القضائية (بنون النسوة) قد رابطت أمام المنزل الذي يأوي المصرحات زهاء ساعة تقريبا، وهي تكشف عن صفة عناصرها وطبيعة مهمتهم القضائية، لكن دون أن تتلقى أي تجاوب أو امتثال لأوامر القضاء من جانب المصرحات، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وفتح الباب الخارجي للشقة بواسطة تقني متخصص وبالحضور الدائم لحارس العمارة، وذلك حسب ما أوضحه بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي نفى تسجيل أي كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء الشروب.

وخلال مباشرة إجراءات التعرف على هوية المصرحات، يوضح مصدر أمني مطلع، تفاجأت عناصر الشرطة القضائية بأن حنان بكور تزعم أنها لا تقوى على الحركة وبجانبها عفاف برناني،وهو ما استدعى طلب تسخير سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية من أجل نقل المعنية بالأمر إلى المستشفى للتحقق من حالتها الصحية، وقتها سيداهم النقيب زيان الشقة عنوة في محاولة لمنع الشرطيات من مزاولة مهامهم القانونية واستكمال إجراءات تنفيذ الأمر القضائي.

أكثر من ذلك، "فقد داهم المحامي محمد زيان الشقة التي كانت تحت تصرف القانون، وتأوي فقط ثلاث شرطيات والمصرحتين معا، وعمد إلى محاولة تصويرهن بواسطة كاميرا هاتفه المحمول، قبل أن يشرع في إطلاق اتهامات غير مستساغة من قبيل تعريض الشقة للسرقة الموصوفة ومحاولة قتل المصرحة"، وهو ما اضطر العميدة الممتازة إلى تنبيه النقيب للتبعات القانونية لعمله هذا الذي يفتقد للشرعية والمشروعية، وطلبت في المقابل تدخل عناصر الشرطة المرافقين الذي عملوا على مطالبته بالخروج وعدم عرقلة سير الإجراءات القانونية.

ولم يقف العبث بالقانون وبأعراف مهنة المحاماة عند هذا الحد، بل ظل النقيب زيان مرابطا أمام الباب الخارجي للشقة يتراشق بالاتهامات مع نفسه، ويتهم جميع أجهزة العدالة الجنائية بخرق القانون، ويحاول بين الفينة والأخرى الدخول عنوة إلى مكان تنفيذ الأمر القضائي رغم تحسيسه من جانب عناصر الأمن بأن "لا صفة له في ذلك من الناحية القانونية".

ويطرح هذا السلوك من جانب النقيب محمد زيان عدة علامات استفهام حول مشروعية تدخلاته سواء في المحكمة أو خارجها، وهل هناك "كوابح قضائية وفرامل قانونية" من شأنها وضع حد "للانزلاقات العديدة التي دأب عليها مند انطلاق ملف محاكمة بوعشرين".

فالحضور السريع والمتسرع لمحمد زيان إلى مكان الشقة يثير تساؤلا عريضا حول علاقته بالمصرحات رغم أنه يؤازر المتهم وليس نائبا عن الأطراف المدنية والضحايا، كما أن إمعانه في رفض تنفيذ أمر الإحضار في حق العديد من المصرحات يطرح علامة استفهام بديهية حول مصلحته المادية والمعنوية في القضية. أكثر من ذلك، فقد شوهد النقيب زيان وهو يتكلف شخصيا بنقل الحقيبة اليدوية وحقيبة السفر الخاصة بالمصرحات وتسليمها لسائقه من أجل وضعها في الصندوق الخلفي لسيارته، بعدما تسلّمها من عفاف برناني بعد انتهاء إجراءات التنفيذ، وهو الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن "أياديه البيضاء" تحفّ هذا الملف من كل جانب.

وإذا كانت العميدة الممتازة ومساعديها لم يسمحوا للنقيب زيان باستعراض "دفوعاته وعضلاته" في الشقة وفي الشارع العام، وتعاملوا معه بتجرد وحزم في تطبيق القانون، فإن هذا الأخير حاول صبّ جام غضبه على الصحفيين مباشرة بعد وصوله لمقر محكمة الاستئناف مساء أمس الاثنين، حيث شرع في قذف الزملاء الصحفيين ومنعهم من تصوير إحدى المصرحات وكأنه ولي أمرها أو وصي عنها، مع العلم أن لا شيء في القانون يمنع الصحافة من تصوير شاهدة أو مصرحة في باب المحكمة.

واليوم، أصبحت هيئة نقابة المحامين بالرباط مطالبة أمام الرأي العام الوطني بالتدخل العاجل لوقف حد للتجاوزات الخطيرة للمحامي محمد زيان. فلا يعقل أن يعمد محامي إلى مداهمة شقة تحت تصرف القانون ويجري فيها تنفيذ أمر قضائي رغم انتفاء صفته ومصلحته في ذلك.

كما أن هيئة المحامين بالرباط مسؤولة على احترام أعضائها للقانون ولأعراف المهنة، وهي مطالبة،اليوم وقبل أي وقت مضى، بتوضيح موقع النقيب محمد زيان في هذه المحاكمة. هل هو مؤازر للمتهم أم ينوب عن الضحايا والشهود، رغم أن الشاهد لا يحتاج للمحامي كما هو معروف في قانون المرافعات الشكلية.

كما أن السلطة القضائية والنيابة العامة مطالبتان بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق النقيب الذي بات يستقوي على الجميع، مؤسسات وأشخاص. إذ لا يعقل أن يمنع محامي المصرحات من المثول أمام غرفة الجنايات رغم صدور أمر قضائي بذلك، والكل يعلم بهذا التدخل غير المشروع، ولا من يتدخل ويتحمل مسؤوليته القانونية والمهنية في ذلك.

كما أن النقابة الوطنية للصحافيين ملزمة بالاصطفاف إلى جانب الصحفيين الذين وصفهم النقيب زيان بأقبح النعوت، وكال لهم التهم والكلام الفاحش ومنعهم من ممارسة عملهم، فأن تكون نقيبا سابقا، هذا تكليف قبل أن يكون تشريفا لك، وهذا يفترض فيك الحد الأدنى من الكياسة واللباقة، كما يتطلب منك التزام الحد الأقصى في احترام القانون وأجهزة العدالة وصون حرية التعبير التي تشتغل في إطارها الصحافة والصحفيين