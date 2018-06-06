بالصور.. زياش يستمتع بعطلته رفقة عائلته الصغيرة قبل مواجهة إستونيا ﻿

منح هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، يوما ونصفا لراحة لاعبي المنتخب المغربي مباشرة بعد تحقيق نتيجة الفوز أمام منتخب سلوفاكيا بسويسرا برسم المباراة الثانية استعدادا لكأس العالم 2018.

'' شوف سبور''

منح هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، يوما ونصفا لراحة لاعبي المنتخب المغربي مباشرة بعد تحقيق نتيجة الفوز أمام منتخب سلوفاكيا بسويسرا برسم المباراة الثانية استعدادا لكأس العالم 2018.

ونشر حكيم زياش نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي والمنتخب المغربي، صور له رفقة عائلته الصغيرة وبعض الأصدقاء، مستمتعا بالعطلة القصيرة التي منحها لهم الناخب الوطني هيرفي رونار.

وأكد مدرب المنتخب المغربي، أن فضل منح يوم ونصف راحة للاعبين بعد المجهود الكبير الذي قدموه في المعسكر التدريبي قائلا :'' في كل المنتخبات العالمية لابد من منح الراحة للاعبين خاصة المجتهدين منهم''.

وسيُلاقي المنتخب الوطني المغربي نظيره إستونيا يوم السبت 9 يونيو في مباراة ودية، قبل التوجه إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.