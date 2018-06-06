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خطير وبالصور.. ممثل مغربي تفركعات عليه ''البوطا'' دقائق قبل آذان المغرب.. ونقلوه هو ومراتو للمستشفى

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 15:16 خطير وبالصور.. ممثل مغربي تفركعات عليه البوطا دقائق قبل آذان المغرب.. ونقلوه هو ومراتو للمستشفى | مجتمع
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كشف الفنان هشام بهلول، من خلال صفحته بالفيسبوك، عن تعرض الممثل المسرحي مصطفى الجلبي زوجته ''هند'' لإصابات، بداية الأسبوع الجاري، لإصابات، عقب انفجار قنينة غاز صغيرة، دقائق قبل آذان المغرب،

''شوف تيفي''

 

كشف الفنان هشام بهلول، من خلال صفحته بالفيسبوك، عن تعرض الممثل المسرحي مصطفى الجلبي زوجته ''هند'' لإصابات، بداية الأسبوع الجاري، لإصابات، عقب انفجار قنينة غاز صغيرة، دقائق قبل آذان المغرب، بمنزلهما بالحي البرتغالي بمدينة الجديدة.

وأوضح بهلول أن الممثل المسرحي مصطفى الجلبي، تعرض لحروق، وقد تم نقله إلى قسم الحروق والجراحة التقويمية، بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.

وأكد بهلول أن الممثل المصاب، وجه الشكر لأبناء الحي البرتغالي الذين تدخلوا بسرعة لإنقاذ حياته وحياة زوجته، وأيضا لرجال الوقاية المدنية ورجال الإسعاف، نظرا لقيامهم بواجبهم على أكمل وجه.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيسبوك الممثل المسرحي قسم الحروق الجديدة

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