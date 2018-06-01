وزارة التربية الوطنية تؤكد اعتقال متورطين في نشر مواضيع امتحان البكالوريا بالفيسبوك ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الأول من الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم سنة 2018 قد مر في ظروف جيدة.

''شوف تيفي''

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الأول من الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم سنة 2018 قد مر في ظروف جيدة.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، تسجيل حضور 333551 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 98,43% في صفوف المتمدرسين و52054 مترشحة ومترشحا في صفوف الأحرار بنسبة 59,85% .

وأشارت الوزارة إلى أن هذا اليوم، عرف تسجيل 751 حالة غش مقابل 846 حالة سجلت في نفس اليوم من دورة 2017، وهو ما يشير إلى تراجع في عدد حالات الغش بنسبة ناقص % 11,23.

وأوضحت الوزراة أن خلايا اليقظة والتتبع، تمكنت في ظرف زمني قياسي بتنسيق مع المصالح الأمنية، من ضبط الأشخاص الذين كانوا وراء عملية تصوير مواضيع الامتحان ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي بعد انطلاق الاختبارات، وقد تم القبض على عدد منهم من طرف السلطات الأمنية وإحالتهم على القضاء.