 وزارة التربية الوطنية تؤكد اعتقال متورطين في نشر مواضيع امتحان البكالوريا بالفيسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض | دولي

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية | مجتمع

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت | بوليتيك

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت

مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم بأبو ظبي | مجتمع

مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم بأبو ظبي

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في مظاهرة عمال سنطرال+صورة | بوليتيك

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

وزارة التربية الوطنية تؤكد اعتقال متورطين في نشر مواضيع امتحان البكالوريا بالفيسبوك

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 15:08 وزارة التربية الوطنية تؤكد اعتقال متورطين في نشر مواضيع امتحان البكالوريا بالفيسبوك | مجتمع
وزارة التربية الوطنية تؤكد اعتقال متورطين في نشر مواضيع امتحان البكالوريا بالفيسبوك
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الأول من الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم سنة 2018 قد مر في ظروف جيدة.

''شوف تيفي''

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الأول من الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم سنة 2018 قد مر في ظروف جيدة.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، تسجيل حضور 333551 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 98,43% في صفوف المتمدرسين و52054 مترشحة ومترشحا في صفوف الأحرار بنسبة 59,85% .

وأشارت الوزارة إلى أن هذا اليوم، عرف تسجيل 751 حالة غش مقابل 846 حالة سجلت في نفس اليوم من دورة 2017، وهو ما يشير إلى تراجع في عدد حالات الغش بنسبة ناقص % 11,23.

وأوضحت الوزراة أن خلايا اليقظة والتتبع، تمكنت في ظرف زمني قياسي بتنسيق مع المصالح الأمنية، من ضبط الأشخاص الذين كانوا وراء عملية تصوير مواضيع الامتحان ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي بعد انطلاق الاختبارات، وقد تم القبض على عدد منهم من طرف السلطات الأمنية وإحالتهم على القضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة التربية الوطنية البكالوريا القضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية | مجتمع

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغاربة طالع ليهم الدم..المازوط وصل لـ10 دراهم فرمضان و ليصانص 11،35 | بــووز
منذ 6 دقائق

مغاربة طالع ليهم الدم..المازوط وصل لـ10 دراهم فرمضان و ليصانص 11،35

صــادم و بالفيديو..في قلب منزل الناجية الوحيدة من حادث البوطا الي تفركعات فسيدي معروف بالبيضاء..عندي حروق من الدرجة الثالثة و خرجوني من السبيطار | حالة خاصة

صــادم و بالفيديو..في قلب منزل الناجية الوحيدة من حادث البوطا الي تفركعات فسيدي معروف بالبيضاء..عندي حروق من الدرجة الثالثة و خرجوني من السبيطار

شهيوة فدقيقة..عصير منعش بالخيار و الليمون في رمضـان | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة..عصير منعش بالخيار و الليمون في رمضـان

فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار | خارج البلاطو

فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار

﻿

آخر المستجدات

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض | دولي
منذ 1 دقيقة

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.