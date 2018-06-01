مصرع طفلة صغيرة ومسن في حادثة سير مميتة ضواحي كلميم ﻿

لقيت طفلة صغيرة ومسن مصرعهما صباح اليوم متأثرين بجروح كانوا قد أصيبوا بها في حادثة سير وقعت زوال أمس الثلاثاء بمنطقة ''لقصابي'' ضواحي مدينة كلميم.

شوف تيفي:كلميم

لقيت طفلة صغيرة ومسن مصرعهما صباح اليوم متأثرين بجروح كانوا قد أصيبوا بها في حادثة سير وقعت زوال أمس الثلاثاء بمنطقة "لقصابي" ضواحي مدينة كلميم.

ووفق مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالحادث ناجم عن انقلاب سيارة خفيفة كانت تقل سيدتين ومسن وطفلة صغيرة، بفعل السرعة المفرطة التي كان يقود بها السائق، والتي أدت إلى فقدانه السيطرة على سيارته لينحرف عن مساره، و يصطدم بإحدى بالوعات المياه الصالحة للشرب المتواجدة على قارعة الطريق، وينقلب في مشهد وصف بالمروع وذلك بالقرب من وادي "مكيطع الصفي" نواحي جماعة لقصابي.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث أسفر عن إصابة كل ركاب السيارة الأربع، إذ تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى كلميم، لتلقي العلاجات الضرورية، غير أن السائق والطفلة الصغيرة لفظوا أنفاسهم الأخيرة صباح اليوم متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها، فيما لا تزال السيدتان ترقدان داخل المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة.