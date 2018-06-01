 مصرع طفلة صغيرة ومسن في حادثة سير مميتة ضواحي كلميم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية | مجتمع

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت | بوليتيك

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت

مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم بأبو ظبي | مجتمع

مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم بأبو ظبي

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في مظاهرة عمال سنطرال+صورة | بوليتيك

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في

انزلاقات المحامي زيان في ملف توفيق بوعشرين | مجتمع

انزلاقات المحامي زيان في ملف توفيق بوعشرين

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

مصرع طفلة صغيرة ومسن في حادثة سير مميتة ضواحي كلميم

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 15:06 مصرع طفلة صغيرة ومسن في حادثة سير مميتة ضواحي كلميم | حوادث و حقوق
مصرع طفلة صغيرة ومسن في حادثة سير مميتة ضواحي كلميم
لقيت طفلة صغيرة ومسن مصرعهما صباح اليوم متأثرين بجروح كانوا قد أصيبوا بها في حادثة سير وقعت زوال أمس الثلاثاء بمنطقة ''لقصابي'' ضواحي مدينة كلميم.

شوف تيفي:كلميم

لقيت طفلة صغيرة ومسن مصرعهما صباح اليوم متأثرين بجروح كانوا قد أصيبوا بها في حادثة سير وقعت زوال أمس الثلاثاء بمنطقة "لقصابي" ضواحي مدينة كلميم.

ووفق مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالحادث ناجم عن انقلاب سيارة خفيفة كانت تقل سيدتين ومسن وطفلة صغيرة، بفعل السرعة المفرطة التي كان يقود بها السائق، والتي أدت إلى فقدانه السيطرة على سيارته لينحرف عن مساره، و يصطدم بإحدى بالوعات المياه الصالحة للشرب المتواجدة على قارعة الطريق، وينقلب في مشهد وصف بالمروع وذلك بالقرب من وادي "مكيطع الصفي" نواحي جماعة لقصابي.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث أسفر عن إصابة كل ركاب السيارة الأربع، إذ تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى كلميم، لتلقي العلاجات الضرورية، غير أن السائق والطفلة الصغيرة لفظوا أنفاسهم الأخيرة صباح اليوم متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها، فيما لا تزال السيدتان ترقدان داخل المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب كلميم مصرع مسن طفلة حادثة سير مميتة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حريق مهول بمصنع للأفرشة بالعرائش | حوادث و حقوق

حريق مهول بمصنع للأفرشة بالعرائش

كلب مسعور ينهي حياة سيدة بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

كلب مسعور ينهي حياة سيدة بمدينة مراكش

بعد إدانته بالسجن..ولد الفشوش يحصل على البراءة | حوادث و حقوق

بعد إدانته بالسجن..''ولد الفشوش'' يحصل على البراءة

بالفيديو.. جوج شفارة بغاو يشفرو حاسوب من السيارة بكازا شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو.. جوج شفارة بغاو يشفرو حاسوب من السيارة بكازا شوفو شنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغاربة طالع ليهم الدم..المازوط وصل لـ10 دراهم فرمضان و ليصانص 11،35 | بــووز
منذ 5 دقائق

مغاربة طالع ليهم الدم..المازوط وصل لـ10 دراهم فرمضان و ليصانص 11،35

صــادم و بالفيديو..في قلب منزل الناجية الوحيدة من حادث البوطا الي تفركعات فسيدي معروف بالبيضاء..عندي حروق من الدرجة الثالثة و خرجوني من السبيطار | حالة خاصة

صــادم و بالفيديو..في قلب منزل الناجية الوحيدة من حادث البوطا الي تفركعات فسيدي معروف بالبيضاء..عندي حروق من الدرجة الثالثة و خرجوني من السبيطار

شهيوة فدقيقة..عصير منعش بالخيار و الليمون في رمضـان | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة..عصير منعش بالخيار و الليمون في رمضـان

فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار | خارج البلاطو

فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار

﻿

آخر المستجدات

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع
منذ 4 دقائق

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.