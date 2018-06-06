قرار منح الجنسية الفرنسية لمامادو غاساما... يعيد للواجهة قصة الشاب التونسي أمين المهاجر غير الشرعي ومطالبات بمنحه استحقاق الشجاعة ﻿

استجابت بلدية منطقة فال دواز شمال فرنسا يوم أمس الثلاثاء 5 يونيو لمطلب محامية الشاب التونسي أمين لطروس، الذي انتشرت قصته على نطاق واسع الاثنين الماضي ، وأمرت السلطات الفرنسية بإعادة النظر بطلب

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استجابت بلدية منطقة فال دواز شمال فرنسا يوم أمس الثلاثاء 5 يونيو لمطلب محامية الشاب التونسي أمين لطروس، الذي انتشرت قصته على نطاق واسع الاثنين الماضي ، وأمرت السلطات الفرنسية بإعادة النظر بطلب الشاب للحصول على إقامة بالأراضي الفرنسية، وإلغاء قرار ''وجوب مغادرة الأراضي الفرنسية'' الذي كان صادرا بحقه سابقا.

وحسب ما أورده موقع أورونيوز يوم أمس الثلاثاء فقصة الشاب البالغ من العمر 25 عاما والذي لا يملك أوراق إقامة في فرنسا، أثارت جدلا واسعا على المستوى الوطني مؤخرا نظرا لتشابهها مع حادثة المهاجر المالي مامودو غاساما، الذي منح الجنسية الفرنسية بعد أن أنقذ طفلا كاد يسقط من شرفة، وقد طالبت محامية أيمن معاملة موكلها بالمثل، وأن يتم منحه استحقاقا للشجاعة بدلا من طرده، لأنه سبق أن أتى بفعل بطولي في العام 2015، بإنقاذ طفلين من حريق، بمساعدة صديق له.

وعلقت المحامية فلبين باراستاتيش الموكلة بقضية أمين على قرار المحافظ بالقول ''هذا هو الحل المرضي جزئيا، موكلي ما يزال في وضع غير نظامي فليس لديه تصريح إقامة وكان يمكن أن يتم احتجازه إن تعرض لأي تفتيش''، وأضافت ''إن إلغاء قرار وجوب مغادرة الأراضي الفرنسية تعد الخطوة الأولى، لكن هذا ليس الحل النهائي الذي يناسبني، لابد من الاعتراف بعمل الشجاعة الذي قام به''.

كما اعتبرت السيدة باراستاتيس حسب نفس المصدر أن حالة موكلها تماثل وضع المهاجر المالي مامودو غاساما الذي حصل الأسبوع الماضي على الجنسية الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون شخصيا بعد أن أقدم على إنقاذ الطفل، وأوضحت المحامية بالقول ''نواجه حالتين متماثلتين من وجهة نظر قانونية. لكن الاستجابة عليهما كانت متناقضة تماما، ما أسعى لمنحه إلى موكلي هو إجابة تليق بالجمهورية، كيف لي أن أشرح له أننا لا نملك الإجابة نفسها لحالتين متماثلتين''.

بعد الاعتراف الرئاسي بالعمل الشجاع لمامادو، دفع بأيمن لتقديم اعتراض على قرار المحافظ أمام المحكمة الإدارية في مدينة سيرجي بونتواز، كما تقدمت محاميته فيليبين باراستاتيس بطلب إلى رئيس الجمهورية للقائها، وتضيف ''ليشرح لي ما هو الترتيب الهرمي لأعمال الشجاعة (...) هل إنقاذ طفل عبر تسلق مبنى هو عمل أكثر بطولة من إنقاذ طفلين تهددهما النيران. كم كان سيء الحظ لأنه لم يتم تصويره''.

فيما أكد محافظ منطقة فال دواز - الذي كان قد رفض في وقت سابق محاولة رئيس البلدية عام 2017 التدخل والتوسط لدى السلطات المختصة لإعطاء أيمن أوراقاً رسمية تجعل إقامته على الأراضي الفرنسية شرعية، كما وضع نفسه في تصرف هذه السلطات كضامن لأيمن لما أظهره من أخلاق عالية وعمل بطولي، لكن المحافظ قطع الطريق على آمال الشاب ورفض يناير الماضي أي تدبير استثنائي لجعل إقامته شرعية- أنه على استعداد لمعاودة دراسة ملف الشاب أيمن وقال ''إذا تأكد أن هذا الشاب أنقذ أطفالا، بالطبع سنعيد دراسة ملفه وتعليق إجباره لمغادرة الأراضي الفرنسية''.