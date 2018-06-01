 صحافية معروفة تقلب الطاولة على رامز جلال وتكشف فبركة برنامج رامز تحت الأرض + فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض | دولي

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية | مجتمع

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت | بوليتيك

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت

مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم بأبو ظبي | مجتمع

مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم بأبو ظبي

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في مظاهرة عمال سنطرال+صورة | بوليتيك

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

صحافية معروفة تقلب الطاولة على رامز جلال وتكشف فبركة برنامج رامز تحت الأرض + فيديو

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 15:01 صحافية معروفة تقلب الطاولة على رامز جلال وتكشف فبركة برنامج رامز تحت الأرض + فيديو | ثقافة و فنون
صحافية معروفة تقلب الطاولة على رامز جلال وتكشف فبركة برنامج رامز تحت الأرض + فيديو
قلبت الصحافية المصرية المعروفة إيناس الدغيدي الطاولة على الممثل الكوميدي المصري رامز جلال بعدما اعترفت أن مقلب السنة الماضية « رامز تحت الأرض » مفبرك.

شوف تيفي

قلبت الصحافية المصرية المعروفة إيناس الدغيدي الطاولة على الممثل الكوميدي المصري رامز جلال بعدما اعترفت أن مقلب السنة الماضية « رامز تحت الأرض » مفبرك.

وقالت إيناس الدغيدي خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج ''شيخ الحارة'' الذي يعرض على قناة ''القاهرة والناس'' ، أنها كانت على علم مسبق بكل تفاصيل المقلب الذي كان سيطيح بها،مؤكدة، ''الجميع يعلم بحقيقة البرنامج قبل المشاركة فيه، الكل يحضر الملابس التي سيشارك بها، بالإضافة إلى تحضيرهم لتفاصيل المقلب قبل تصويره، إذ ما على الضف سوى تمثيل المشهد'' .

تجدر الإشارة، إلى أن قناة الـ م بي سي تبث خلال شهر رمضان الجاري برنامجا جديدا لرامز جلال يحمل اسم '' رامز تحت الصفر'' والذي صورت أطواره بروسيا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ثقافة وفنون شوف تيفي رامز جلال شيخ الحارة إيناس الدغيدي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الكوميدي الجزائري السيكتور يصدم طاليس: ما عندوش وما قنعنيش وكانقول للدراري لي عارف راسو موهوب يروح يديماري بوحدو.. الفرقة ما كاتدومش ! | ثقافة و فنون

الكوميدي الجزائري '' السيكتور '' يصدم طاليس: ما عندوش وما قنعنيش وكانقول للدراري لي عارف راسو موهوب يروح يديماري بوحدو.. الفرقة ما كاتدومش !

الفنانة نورة كوشي مرات بهلول دوزات امتحان الباك وهي الأولى خرجات | ثقافة و فنون

الفنانة نورة كوشي مرات بهلول دوزات امتحان الباك وهي الأولى خرجات

بالصور.. سعد لمجرد يلتقي بلاغتيست في مراكش | ثقافة و فنون

بالصور.. سعد لمجرد يلتقي بلاغتيست في مراكش

بالصورة..سعد لمجرد بلوك جديد مع الفنان العالمي ميتر جيمس | ثقافة و فنون

بالصورة..سعد لمجرد بلوك جديد مع الفنان العالمي ميتر جيمس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغاربة طالع ليهم الدم..المازوط وصل لـ10 دراهم فرمضان و ليصانص 11،35 | بــووز
منذ 7 دقائق

مغاربة طالع ليهم الدم..المازوط وصل لـ10 دراهم فرمضان و ليصانص 11،35

صــادم و بالفيديو..في قلب منزل الناجية الوحيدة من حادث البوطا الي تفركعات فسيدي معروف بالبيضاء..عندي حروق من الدرجة الثالثة و خرجوني من السبيطار | حالة خاصة

صــادم و بالفيديو..في قلب منزل الناجية الوحيدة من حادث البوطا الي تفركعات فسيدي معروف بالبيضاء..عندي حروق من الدرجة الثالثة و خرجوني من السبيطار

شهيوة فدقيقة..عصير منعش بالخيار و الليمون في رمضـان | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة..عصير منعش بالخيار و الليمون في رمضـان

فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار | خارج البلاطو

فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار

﻿

آخر المستجدات

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض | دولي
منذ 2 دقائق

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.