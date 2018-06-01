صحافية معروفة تقلب الطاولة على رامز جلال وتكشف فبركة برنامج رامز تحت الأرض + فيديو ﻿

قلبت الصحافية المصرية المعروفة إيناس الدغيدي الطاولة على الممثل الكوميدي المصري رامز جلال بعدما اعترفت أن مقلب السنة الماضية « رامز تحت الأرض » مفبرك.

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قلبت الصحافية المصرية المعروفة إيناس الدغيدي الطاولة على الممثل الكوميدي المصري رامز جلال بعدما اعترفت أن مقلب السنة الماضية « رامز تحت الأرض » مفبرك.

وقالت إيناس الدغيدي خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج ''شيخ الحارة'' الذي يعرض على قناة ''القاهرة والناس'' ، أنها كانت على علم مسبق بكل تفاصيل المقلب الذي كان سيطيح بها،مؤكدة، ''الجميع يعلم بحقيقة البرنامج قبل المشاركة فيه، الكل يحضر الملابس التي سيشارك بها، بالإضافة إلى تحضيرهم لتفاصيل المقلب قبل تصويره، إذ ما على الضف سوى تمثيل المشهد'' .

تجدر الإشارة، إلى أن قناة الـ م بي سي تبث خلال شهر رمضان الجاري برنامجا جديدا لرامز جلال يحمل اسم '' رامز تحت الصفر'' والذي صورت أطواره بروسيا.