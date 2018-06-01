 كأس العالم 2018 : بيع أزيد من مليوني تذكرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية | مجتمع

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت | بوليتيك

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت

مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم بأبو ظبي | مجتمع

مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم بأبو ظبي

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في مظاهرة عمال سنطرال+صورة | بوليتيك

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في

انزلاقات المحامي زيان في ملف توفيق بوعشرين | مجتمع

انزلاقات المحامي زيان في ملف توفيق بوعشرين

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

كأس العالم 2018 : بيع أزيد من مليوني تذكرة

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 14:59 كأس العالم 2018 : بيع أزيد من مليوني تذكرة | سبور
كأس العالم 2018 : بيع أزيد من مليوني تذكرة
عرفت تذاكر نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقرر إجراؤها بروسيا، بيع أزيد من مليوني تذكرة .

'' شوف سبور''

 عرفت تذاكر نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقرر إجراؤها بروسيا، بيع أزيد من مليوني تذكرة .

 وسيطر المشجعون الروس على الحصة الأكبر من التذاكر بشرائهم 872578 تذكرة، تلاهم مشجعو الولايات المتحدة ب 86710 تذاكر، ثم البرازيل ب 71787 فكولومبيا ب64231 ألف تذكرة، ثم ألمانيا ب 60457 ألف تذكرة.

 وبذلك، بلغت نسبة التذاكر المباعة من خارج روسيا نحو 54 بالمئة حتى الآن، وسيستمر بيع التذاكر عبر موقع الفيفا الرسمي على الإنترنت إلى غاية 15 يوليوز المقبل، الذي يصادف المباراة النهائية للبطولة.

 وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 8 أيام، باستضافتها كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها . وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة هي موسكو وسان بطرسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان وسمارا وسارانسك وسوتشي ويكاترينبورغ ونيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كأس العالم 2018 تذاكر المونديال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خاص.. هذه قيمة انتقال اللاعب بديع أووك من حسنية أكادير إلى الوداد الرياضي | سبور

خاص.. هذه قيمة انتقال اللاعب بديع أووك من حسنية أكادير إلى الوداد الرياضي

عائلة النوري ترفع شكوى ضد أياكس أمستردام الهولندي | سبور

عائلة النوري ترفع شكوى ضد أياكس أمستردام الهولندي

حصري..الرجاء قريب من التوقيع للاعب ودادي | سبور

حصري..الرجاء قريب من التوقيع للاعب ودادي

بعد القيل و القال.. الجيش ينافس الرجاء و الوداد على اللاعب بديع أووك | سبور

بعد القيل و القال.. الجيش ينافس الرجاء و الوداد على اللاعب بديع أووك

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغاربة طالع ليهم الدم..المازوط وصل لـ10 دراهم فرمضان و ليصانص 11،35 | بــووز
منذ 4 دقائق

مغاربة طالع ليهم الدم..المازوط وصل لـ10 دراهم فرمضان و ليصانص 11،35

صــادم و بالفيديو..في قلب منزل الناجية الوحيدة من حادث البوطا الي تفركعات فسيدي معروف بالبيضاء..عندي حروق من الدرجة الثالثة و خرجوني من السبيطار | حالة خاصة

صــادم و بالفيديو..في قلب منزل الناجية الوحيدة من حادث البوطا الي تفركعات فسيدي معروف بالبيضاء..عندي حروق من الدرجة الثالثة و خرجوني من السبيطار

شهيوة فدقيقة..عصير منعش بالخيار و الليمون في رمضـان | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة..عصير منعش بالخيار و الليمون في رمضـان

فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار | خارج البلاطو

فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار

﻿

آخر المستجدات

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع
منذ 3 دقائق

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.