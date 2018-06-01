كأس العالم 2018 : بيع أزيد من مليوني تذكرة ﻿

عرفت تذاكر نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقرر إجراؤها بروسيا، بيع أزيد من مليوني تذكرة .

'' شوف سبور''

عرفت تذاكر نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقرر إجراؤها بروسيا، بيع أزيد من مليوني تذكرة .

وسيطر المشجعون الروس على الحصة الأكبر من التذاكر بشرائهم 872578 تذكرة، تلاهم مشجعو الولايات المتحدة ب 86710 تذاكر، ثم البرازيل ب 71787 فكولومبيا ب64231 ألف تذكرة، ثم ألمانيا ب 60457 ألف تذكرة.

وبذلك، بلغت نسبة التذاكر المباعة من خارج روسيا نحو 54 بالمئة حتى الآن، وسيستمر بيع التذاكر عبر موقع الفيفا الرسمي على الإنترنت إلى غاية 15 يوليوز المقبل، الذي يصادف المباراة النهائية للبطولة.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 8 أيام، باستضافتها كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها . وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة هي موسكو وسان بطرسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان وسمارا وسارانسك وسوتشي ويكاترينبورغ ونيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.