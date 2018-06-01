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كلب مسعور ينهي حياة سيدة بمدينة مراكش

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 14:56 كلب مسعور ينهي حياة سيدة بمدينة مراكش | حوادث و حقوق
كلب مسعور ينهي حياة سيدة بمدينة مراكش
لفظت سيدة في عقدها الرابع، أنفاسها الأخيرة، أمس الثلاثاء 5 يونيو، بقسم الإنعاش بمستشفى ابن زهر بالمامونية بمدينة مراكش، بسبب تعرضها قبل أيام لعضة كلب يعاني من داء الكلب.

''شوف تيفي''

لفظت سيدة في عقدها الرابع، أنفاسها الأخيرة، أمس الثلاثاء 5 يونيو، بقسم الإنعاش بمستشفى ابن زهر بالمامونية بمدينة مراكش، بسبب تعرضها قبل أيام لعضة كلب يعاني من داء الكلب.

وحسب مصادر محلية فإن المتوفاة تبلغ من العمر قيد حياتها حوالي 40 سنة، تقطن رفقة أسرتها بدوار بجماعة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز، تعرضت للعض من كلب ''مسعور''، لكنها فارقت الحياة داخل قسم الإنعاش بالمستشفى المذكور بالرغم من المراقبة الطبية التي خضعت لها.

وأكدت المصادر ذاتها أن جثة الهالكة، تم نقلها إلى مستودع الأموات بباب دكالة، وذلك بأمر من النيابة العامة باستئنافية مراكش.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مراكش الحياة مستودع الأموات كلب

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