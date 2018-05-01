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''تويتر'' يعلن استثناء زعمـــاء الــعالم من حجب حساباتهم

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 14:49 تويتر يعلن استثناء زعمـــاء الــعالم من حجب حساباتهم | نت 2.0
''تويتر'' يعلن استثناء زعمـــاء الــعالم من حجب حساباتهم
أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه لن يحجب حسابات زعماء العالم حتى لو كانت مثيرة للجدل، وذلك بعد نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة وجد فيها البعض تهديدا بالعنف، وهو ما يتنافى مع سياسة

''شـــوف تيفي''

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه لن يحجب حسابات زعماء العالم حتى لو كانت مثيرة للجدل، وذلك بعد نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة وجد فيها البعض تهديدا بالعنف، وهو ما يتنافى مع سياسة الموقع.

وفي هذا السياق كشف موقع ''تويتر''، الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له، أن الحسابات التي تخص زعماء العالم تحظى بوضع خاص على شبكة التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن منع أحد الزعماء من تويتر أو حذف تغريداته المثيرة للجدل سيخفيان معلومات مهمة من شأنها أن تفتح بابا للحوار، وطالب مستخدمون لتويتر بحذف حساب الرئيس الأميركي بعد أن غرد الثلاثاء الماضي بأن لديه زرا نوويا ''أكبر بكثير'' و''أقوى بكثير'' من زر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، حسب ما أورده موقع ''الجزيرة نت''.

وقال منتقدون إن تغريدات ترامب واستمرار وجوده على تويتر يعرضان العالم للخطر، ويمثلان خرقا للحظر الذي يفرضه تويتر على التهديد باللجوء للعنف، ونظم بعض المستخدمين احتجاجا عند مقر تويتر في سان فرانسيسكو الأربعاء الماضي.

هـــذا ويأتي إعلان تويتر أمس الجمعة بعد أقل من شهر على بدء تطبيقه قواعد جديدة ترمي إلى استبعاد المحتوى الذي يتضمن ''كراهية'' وإساءة'' من منصته، بما فيها الرسائل التي تمجد أو تروج للعنف، لكن تويتر لم يوصد الباب أمام إمكان إزالة تغريدات معينة لزعماء سياسيين تخرق سياسته، مؤكدا في بيان أنه ينظر في تغريدات الزعماء وفقا للسياق السياسي الذي يعملون فيه، وأن الموقع يطبق قواعده وفقا لذلك.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الحجب استثناء تويتر زعماء العالم

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