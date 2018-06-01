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تنفيذا للتعليمات الملكية تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برنامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 14:45 تنفيذا للتعليمات الملكية تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برنامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018 | بوليتيك
تنفيذا للتعليمات الملكية تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برنامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018
تنفيذا للتعليمات الملكية ، تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برنامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018 ، وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ،

''شــوف تيفي''

تنفيذا للتعليمات الملكية ، تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برنامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018 ، وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ، أن المؤسسة تتجند كعادتها للتدخل لفائدة العائلات المعوزة القاطنة بالعالم القروي للتخفيف من آثار موجة البرد وهبوط الثلوج المرتقبة في إطار برنامج التدخلات الإنسانية ابتداء من اليوم السبت بأقاليم الأطلس الكبير والصغير.

وأضاف البلاغ أنه ككل سنة ، تنفذ المؤسسة هذه العملية في حالة تدهور ظروف الطقس لاسيما عند هبوط الثلوج بكميات كثيفة تعرض الساكنة بالمناطق الجبلية للعزلة وتحد من إمكانيتهم اقتناء المواد الغذائية، وبمقتضى التنسيق بين المؤسسة ووزارة الداخلية و السلطات المحلية -يشير البلاغ- تم توفير ما يلزم من الأطر و الآليات اللوجيستيكية للتدخل في المناطق المبرمجة. و هكذا - يبرز البلاغ - عبأت المؤسسة أطرها لتسهر على تقديم الدعم و المساعدة للعائلات الفقيرة للتخفيف من آثار موجة البرد ، مضيفا أن ساكنة هذه المناطق المستهدفة ستستفيد من رزمة من المواد الغذائية مكونة من الدقيق والأرز والسكر والشاي وزيت المائدة والحليب المجفف والأغطية.

 وخلص البلاغ إلى أن فرق المؤسسة ستتدخل في الشطر الأول من هذا البرنامج في أقاليم خنيفرة و ميدلت وأزيلال والحوز بحيث سيهم هذا البرنامج الإنساني آلافا من المستفيدات والمستفيدين بدواوير الأقاليم السالفة الذكر ؛ وذلك حسب برنامج يهم إقليمي ميدلت و الحوز اليوم السبت وإقليم خنيفرة يوم غد الأحد و إقليم أزيلال بعد غد الإثنين .

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