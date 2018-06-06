 تعرف على تيليستار 18 قبل انطلاق كأس العالم 2018 ﻿
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تعرف على تيليستار 18 قبل انطلاق كأس العالم 2018

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 14:42 تعرف على تيليستار 18 قبل انطلاق كأس العالم 2018 | سبور
تعرف على تيليستار 18 قبل انطلاق كأس العالم 2018
ستكون نهائيات كأس العالم على موعد مع كرة فريدة وجديدة، أطلق عليها ''تيليستار 18''، والتي ستلعب بها الفرق المتبارية مختلف المباريات ال 64.

'' شوف سبور''

ستكون نهائيات كأس العالم على موعد مع كرة فريدة وجديدة، أطلق عليها ''تيليستار 18''، والتي ستلعب بها الفرق المتبارية مختلف المباريات ال 64.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الكرة صنعت من قبل شركة ''أديداس'' الألمانية التي تتولى منذ العام 1970 صناعة ''كرات'' جميع نهائيات كأس العالم بموجب اتفاقيات شراكة تربطها بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وخلال تقديمها رسميا في حفل نظم بموسكو في 9 نونبر 2017 ،اعتبرت ''تيليستار 18'' نموذج كرة من الجيل الجديد، أكثر احترافية وذات مواصفات رفيعة جذيرة بأن تخلف سابقتها ''برازوكا'' ، التي لعب بها مونديال البرازيل.

واختير إسم هذه الكرة ونموذجها تكريما لنموذج كرة القدم ''تيليستار''، وهو الأول المستعمل خلال نهائيات كأس العالم في العام 1970 بمربعاته البيضاء والسوداء المتوالية.

وحسب الشركة المنتجة تتوفر كل كرة على شريحة إليكترونية تبث بيانات مباشرة حول تموقعها وغير ذلك.

وتتكون ''تيليستار 18'' من ست قطع مغطاة بشريط من الشمع ومرصعة بشعار الشركة المنتجة ،وهي كرة القدم الوحيدة المصنعة في المغرب .

وقال عدد من الحراس العالميين كالألماني مارك اندرى تير-شتيغين والإسباني ديفي دي خيا إن الغطاء الشمعي يجعل التحكم بالكرة أمرا صعبا فهي سريعة الانزلاق.

وقال الأخير إنها تتخذ بعد قذفها ''مسارات غريبة“.

وبالمثل، تحدث مارك اندرى تير-شتيغين حول هذه القضية قائلا إنها كرة من الصعب التحكم فيها وسريعة الانزلاق.

وخلال كل مونديال يكتسي تقديم الكرة التي ستلعب بها الفرق أهمية خاصة مثلها مثل أقمصة الفرق المشاركة.

ويعتبر العديدون أن مسألة الكرة الخاصة بالمونديال ومواصفاتها والشركة المنتجة وما إلى ذلك ،مرده بالأساس للعنصر التجاري والتسويقي المرتبط بالمونديال ،وهي أمور جديدة مبتكرة حيث أصبح لكل مونديال كرة تحمل اسما مميزا ومواصفات في الشكل وبالطبع تدر مداخيل بالملايين. فقبل العام 1970 كانت الكرات ،التي تلعب بها نهائيات المونديال ،مصنوعة من الجلد وتحمل لونه، يتم اختيارها من الأسواق قبل أن يتحول الأمر لمسألة بالغة الأهمية رياضيا وتسويقيا ،ويصبح بالتالي كل مونديال معروف بكرة معنية ذات مواصفات خاصة.

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شوف سبور المغرب كأس العالم كرة القدم

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