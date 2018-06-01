 تسجيل 79 حالة غش خلال اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية لامتحان البكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض | دولي

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض مقترح مديرية الموارد البشرية بالقناة الرياضية

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية | مجتمع

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت | بوليتيك

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت

مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم بأبو ظبي | مجتمع

مغربي يفوز بجائزة أفضل مرتل للقرآن الكريم بأبو ظبي

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في مظاهرة عمال سنطرال+صورة | بوليتيك

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

تسجيل 79 حالة غش خلال اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية لامتحان البكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 14:39 تسجيل 79 حالة غش خلال اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية لامتحان البكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة | مجتمع
تسجيل 79 حالة غش خلال اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية لامتحان البكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة
أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أن اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018/2017، تميز بتراجع

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أن اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018/2017، تميز بتراجع كبير في حالات الغش المسجلة بمجموع مراكز الامتحان حيث سجلت لجان المراقبة 79 حالة غش مقابل 145 حالة السنة الماضية.

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن حالات الغش توزعت بين 67 حالة استعملت فيها الهواتف النقالة ووسائل تكنلوجية مختلفة، و12 حالة ضبط أصحابها متلبسين بحيازة وثائق تقليدية غير مسموح بها (وثائق، دروس مكتوبة ...)، عازية هذا التراجع إلى الحملات التحسيسية والاجراءات الإدارية التي تقوم بها الأكاديمية والمديريات الإقليمية طيلة السنة، وكذا حزم ويقظة مختلف المتدخلين في مجريات هذه الامتحانات.

وأضافت الأكاديمية أن اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا مر في ظروف ''جد عادية'' بمختلف مراكز الامتحانات البالغ عددها بمجموع تراب الجهة 211 مركزا.

وذكر المصدر بأن أكاديمية الرباط والمديريات التابعة لها حظيت خلال اليوم الأول من مجريات هذا الاستحقاق الوطني، بزيارة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني رفقة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي لمركز الإجراء بثانوية الشريف الإدريسي بمديرية الرباط ، حيث اطلعا على سير الامتحانات بهذا المركز الذي احتضن351 مترشحا ، من بينهم مجموعة من المترشحين في وضعيات إعاقة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة ثمن المجهودات المبذولة من طرف مسؤولي القطاع مركزيا وجهويا ومحليا لتمكين هذه الفئة من كل الإمكانات التربوية واللوجستيكية لإجتياز هذه الاختبارات في أحسن الظروف.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أشرف رفقة عامل إقليم الخميسات، على انطلاقة هذه الاختبارات بمركز الامتحان بثانوية زينب النفزاوية بمدينة تيفلت، قبل أن يحط الرحال بمديرية سلا ، حيث اطلع على مختلف الإجراءات المتخذة بمركز محمد السادس بسلا الجديدة، كما خصص الوزير الفترة الزوالية لمديرية الصخيرات تمارة وتامسنا.

وقد جندت الأكاديمية ومصالحها المختصة بتدبير عملية الامتحانات أكثر من 16500 إطارا ومتدخلا لتدبير العمليات المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني، كما بلغ عدد المترشحين حوالي 116901 مترشحا موزعين على سبع مديريات إقليمية ، وحسب نوعية الشعب. وتوزع المترشحون بين 42662 مترشحا ومترشحة بالشعب الأدبية والأصيلة، و 40311 مترشحا بالنسبة للشعب العلمية ، أما المترشحون في الشعب التقنية فبلغ عددهم ما مجموعه 10084 فيما بلغ مجموع المترشحين في الشعب المهنية 1306 مترشحا ومترشحة.

كما بلغ عدد المترشحين في الشعب العلمية مسالك دولية -خيار فرنسية 9021 مترشحة ومترشحا، منهم 4009 سيجتازون الامتحان الوطني، في حين وصل عدد مترشحي المسالك الدولية للباكالوريا المغربية ـ خيار إنجليزية ـ إلى 67 مترشحا. أما بخصوص مراكز الامتحان، فقد بلغ عددها 211 موزعة على الخصوص على 30 مركزا بالرباط و 54 بسلا، و39 بالصخيرات تمارة، و30 بالخميسات، و31 بالقنيطرة و 8 مراكز بسيدي سليمان.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأكاديمية الجهوية الغش سلا البكالوريا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية | مجتمع

هام للمغاربة..مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر بالمغرب وبمجموعة من الدول العربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغاربة طالع ليهم الدم..المازوط وصل لـ10 دراهم فرمضان و ليصانص 11،35 | بــووز
منذ 7 دقائق

مغاربة طالع ليهم الدم..المازوط وصل لـ10 دراهم فرمضان و ليصانص 11،35

صــادم و بالفيديو..في قلب منزل الناجية الوحيدة من حادث البوطا الي تفركعات فسيدي معروف بالبيضاء..عندي حروق من الدرجة الثالثة و خرجوني من السبيطار | حالة خاصة

صــادم و بالفيديو..في قلب منزل الناجية الوحيدة من حادث البوطا الي تفركعات فسيدي معروف بالبيضاء..عندي حروق من الدرجة الثالثة و خرجوني من السبيطار

شهيوة فدقيقة..عصير منعش بالخيار و الليمون في رمضـان | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة..عصير منعش بالخيار و الليمون في رمضـان

فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار | خارج البلاطو

فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار

﻿

آخر المستجدات

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض | دولي
منذ 2 دقائق

ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار بالبيت الأبيض

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية تضليلية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الرخص المسلمة لها | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تدعو مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى اجتناب القيام بأي حملة إشهارية

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة | مجتمع

هام للحجاج والمعتمرين المغاربة.. خدمة جديدة خاصة بالنفقات بالديار المقدسة

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر | مجتمع

هام للموظفين.. هذا عدد أيام العطلة خلال عيد الفطر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.