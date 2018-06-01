تسجيل 79 حالة غش خلال اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية لامتحان البكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة ﻿

أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أن اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018/2017، تميز بتراجع

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أن اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018/2017، تميز بتراجع كبير في حالات الغش المسجلة بمجموع مراكز الامتحان حيث سجلت لجان المراقبة 79 حالة غش مقابل 145 حالة السنة الماضية.

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن حالات الغش توزعت بين 67 حالة استعملت فيها الهواتف النقالة ووسائل تكنلوجية مختلفة، و12 حالة ضبط أصحابها متلبسين بحيازة وثائق تقليدية غير مسموح بها (وثائق، دروس مكتوبة ...)، عازية هذا التراجع إلى الحملات التحسيسية والاجراءات الإدارية التي تقوم بها الأكاديمية والمديريات الإقليمية طيلة السنة، وكذا حزم ويقظة مختلف المتدخلين في مجريات هذه الامتحانات.

وأضافت الأكاديمية أن اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا مر في ظروف ''جد عادية'' بمختلف مراكز الامتحانات البالغ عددها بمجموع تراب الجهة 211 مركزا.

وذكر المصدر بأن أكاديمية الرباط والمديريات التابعة لها حظيت خلال اليوم الأول من مجريات هذا الاستحقاق الوطني، بزيارة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني رفقة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي لمركز الإجراء بثانوية الشريف الإدريسي بمديرية الرباط ، حيث اطلعا على سير الامتحانات بهذا المركز الذي احتضن351 مترشحا ، من بينهم مجموعة من المترشحين في وضعيات إعاقة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة ثمن المجهودات المبذولة من طرف مسؤولي القطاع مركزيا وجهويا ومحليا لتمكين هذه الفئة من كل الإمكانات التربوية واللوجستيكية لإجتياز هذه الاختبارات في أحسن الظروف.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أشرف رفقة عامل إقليم الخميسات، على انطلاقة هذه الاختبارات بمركز الامتحان بثانوية زينب النفزاوية بمدينة تيفلت، قبل أن يحط الرحال بمديرية سلا ، حيث اطلع على مختلف الإجراءات المتخذة بمركز محمد السادس بسلا الجديدة، كما خصص الوزير الفترة الزوالية لمديرية الصخيرات تمارة وتامسنا.

وقد جندت الأكاديمية ومصالحها المختصة بتدبير عملية الامتحانات أكثر من 16500 إطارا ومتدخلا لتدبير العمليات المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني، كما بلغ عدد المترشحين حوالي 116901 مترشحا موزعين على سبع مديريات إقليمية ، وحسب نوعية الشعب. وتوزع المترشحون بين 42662 مترشحا ومترشحة بالشعب الأدبية والأصيلة، و 40311 مترشحا بالنسبة للشعب العلمية ، أما المترشحون في الشعب التقنية فبلغ عددهم ما مجموعه 10084 فيما بلغ مجموع المترشحين في الشعب المهنية 1306 مترشحا ومترشحة.

كما بلغ عدد المترشحين في الشعب العلمية مسالك دولية -خيار فرنسية 9021 مترشحة ومترشحا، منهم 4009 سيجتازون الامتحان الوطني، في حين وصل عدد مترشحي المسالك الدولية للباكالوريا المغربية ـ خيار إنجليزية ـ إلى 67 مترشحا. أما بخصوص مراكز الامتحان، فقد بلغ عددها 211 موزعة على الخصوص على 30 مركزا بالرباط و 54 بسلا، و39 بالصخيرات تمارة، و30 بالخميسات، و31 بالقنيطرة و 8 مراكز بسيدي سليمان.