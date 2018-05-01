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تسجيل 30 حالة غش خلال اليوم الأول من اختبارات الامتحان الوطني الموحد

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 14:37 تسجيل 30 حالة غش خلال اليوم الأول من اختبارات الامتحان الوطني الموحد | مجتمع
تسجيل 30 حالة غش خلال اليوم الأول من اختبارات الامتحان الوطني الموحد
أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة بأنه تم خلال اليوم الأول من اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا في دورته العادية، التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتتواصل إلى

شوف تيفي و.م.ع

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة بأنه تم خلال اليوم الأول من اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا في دورته العادية، التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتتواصل إلى غاية الخميس ، تسجيل 30 حالة غش ، مقابل 50 حالة سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية.

وذكر بلاغ للأكاديمية أن عدد المترشحات والمترشحين الذين يجتازون الامتحان الوطني الموحد (دورة يونيو 2018 ) بالأكاديمية بلغ ما مجموعه 31 ألفا و419 مترشحا ومترشحة، بنسبة حضور بلغت في اليوم الأول 97,91 في المائة لدى المتمدرسين، فيما بلغت النسبة لدى فئة الأحرار 56,34 في المائة من أصل 6178 مترشحة ومترشح .

وأضاف المصدر ذاته أن عدد المترشحين للامتحان الوطني بالنسبة لفئة المتمدرسين بلغ 7039 مترشحة ومترشحا بالمديرية الإقليمية بخريبكة، وتسجيل 6127 مترشحا بمديرية بني ملال، وتسجيل 4265 بالفقيه بن صالح، فيما تم تسجيل 4008 بمديرية أزيلال، و3802 بمديرية خنيفرة.

أما بالنسبة لتوزيع المترشحين الأحرار حسب المديريات الإقليمية، فقد ترشح أكبر عدد من الأحرار بمديرية بني ملال، إذ بلغ 1868، تليها مديرية خريبكة 1594، ثم أزيلال 1040، وترشح 876 على مستوى مديرية خنيفرة، فيما تم تسجيل 800 مترشح بمديرية الفقيه بن صالح.

وأكد البلاغ أن هذه الدورة تتميز بتنظيم الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لأول فوج من مترشحي مسالك البكالوريا المهنية، ويتعلق الأمر بخمسة مسالك تهم الأنظمة الإلكترونية الرقمية، ومسلك التجارة، ومسلك الصيانة الصناعية، ومسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات، ومسلك صيانة المركبات المتحركة- السيارات. كما يجتاز الامتحان الوطني الموحد ثاني فوج بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية في أربعة مسالك ''خيار فرنسية'' وتهم مسالك العلوم الرياضية ''أ'' و''ب''، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة والأرض.

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