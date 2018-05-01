الدماء تنزف داخل ثانوية بأكادير بعد ضبط تلميذ متلبس بالغش..تفاصيل مثيرة ﻿

عرفت ثانوية ''ابن الهيثم'' بأكادير صباح اليوم أجواء مشحونة وذلك بعد إقدام أحد التلاميذ على ضرب يده بزجاج نافذة القاعة التي كان يجتاز بها امتحان الباكالوريا سلك العلوم الاقتصادية، إثر ضبطه متلبسا

شوف تيفي:أحمد الهلالي



عرفت ثانوية "ابن الهيثم" بأكادير صباح اليوم أجواء مشحونة وذلك بعد إقدام أحد التلاميذ على ضرب يده بزجاج نافذة القاعة التي كان يجتاز بها امتحان الباكالوريا سلك العلوم الاقتصادية، إثر ضبطه متلبسا بالغش باستعمال وسيلة تكنولوجية جد متطورة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن التلميذ كان يجتاز مادة الرياضيات بشكل طبيعي قبل أن يضبطه أحد الأساتذة المراقبين، وهو يستعين بعدسة متطورة متبثة داخل أذنه وعلى اتصال بأحد الهواتف النقالة التي كان يمده منها أحد أصدقائه إجابات الامتحان خارج أسوار المؤسسة التعليمية.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد ضبط التلميذ متلبسا ونزع العدسة من أذنه لم يستسغ انكشاف أمره ودخل في حالة غضب وهيستيرية شديدة أربكت السير العادي للامتحان بعض الدقائق و جعلته يقوم بتكسير زجاج نافذة القسم بيده ما تسبب له في جرح غائر بيده.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية للقسم رفقة رجال الوقاية المدنية وتم نقل التلميذ المذكور للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لرتق جرحه قبل أن يحال على أنظار مصلحة الديمومة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه واستكمال البحث والتحقيق معه حول مصدر العدسة التي استعان بها وتحديد هوية الشخص الذي كان يرسل له الإجابات خارج أسوار الثانوية.





