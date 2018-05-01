فضيحة النظام الجزائري..نظام بوتفليقة ساعد في نقل شحنة كوكايين بمشاركة حزب الله لدعم البوليساريو وجماعات إرهابية ﻿

تحت عنوان: ''فضيحة: 700 كيلوڭرام من الكوكايين كانت موجهة لدعم البوليساريو بعلم النظام الجزائري و بأيادي حزب الله في البرازيل''، كشف موقع ''الجزائر تايمز'' يومه الأربعاء، أن مصدرا أمنيا جزائريا مطلعا، رفض

"شوف تيفي"

تحت عنوان: "فضيحة: 700 كيلوڭرام من الكوكايين كانت موجهة لدعم البوليساريو بعلم النظام الجزائري و بأيادي حزب الله في البرازيل"، كشف موقع "الجزائر تايمز" يومه الأربعاء، أن مصدرا أمنيا جزائريا مطلعا، رفض الكشف عن هويته لظروف أمنية، أكد له أن جهاز المخابرات أو ما يعرف بمديرية الاستعلامات والأمن في الجزائر توصلت عن طريق عميل إسباني بخبر شحنة من الكوكايين كانت مندسة مع شحنة من اللحوم المجمدة متوجهة إلى ميناء وهران وقد رصدتها الاستخبارات الإسبانية وتعقبتها بطائرة من دون طيار للوصول إلى الجهة أو الشبكة التي كانت وراءها.

وأوضح موقع "الجزائر تايمز" أن المصدر الأمني الموثوق جدا أكد له أن الشحنة كانت موجهة لدعم البوليساريو وبعض الجماعات الإرهابية في الساحل بعلم النظام الجزائري وبأيادي حزب الله في البرازيل و أن جهاز المخابرات الجزائري يعيش هذه الأيام حالة استنفار وتخبط لإيجاد مخرج مقنع لهذه الفضيحة الشائكة وشديدة الخطورة على مصداقية النظام لأن القضية تتعلق بمنظمات إرهابية متخصصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة وعلاقتها المتشعبة ببعض الجنرالات في المؤسسة العسكرية الجزائرية .

وأبرز الموقع المذكور أنه وباختصار شديد لولا العميل الجزائري بإسبانيا وتتبع الاستخبارات الإسبانية لتم إفراغ الشحنة بدون مشاكل واستفادت المافيا التي تحكم الجزائر و البوليساريو والجماعات الإرهابية في الساحل بتمويل ضخم يقدر بـ 800 مليون دولار .

وأكد المصدر ذاته أن النظام الجزائري، يموه الناس بأن الخطر الداهم على الجزائر هو الحشيش القادم من المغرب بينما هو يدخل للشعب الجزائري ماهو أكثر فتكا على حياته وهو السم القاتل الكوكايين نهارا جهارا من الموانئ الجزائرية.





