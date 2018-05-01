مرة أخرى بأكادير...مؤذن يعلن عن آذان المغرب قبل موعده ويتسبب في إفطار عدد من الصائمين ﻿

عادت مرة أخرى أخطاء الآذان قبل الموعد لتظهر من جديد بمدينة أكادير، وذلك بعدما أعلن مؤذن المسجد الكبير لحي السلام آذان صلاة المغرب قبل وقته الأصلي بحوالي 8 دقائق يوم أمس الثلاثاء، متسببا في إفطار

شوف تيفي:أكادير

عادت مرة أخرى أخطاء الآذان قبل الموعد لتظهر من جديد بمدينة أكادير، وذلك بعدما أعلن مؤذن المسجد الكبير لحي السلام آذان صلاة المغرب قبل وقته الأصلي بحوالي 8 دقائق يوم أمس الثلاثاء، متسببا في إفطار عدد كبير من السكان المجاورين للمسجد بعد سماعهم للمؤذن.

وخلف هذا الحادث موجة من الاستنكار والغضب في صفوف المتضررين الذين تسبب آذان المسجد السالف الذكر في إفطارهم وطالبوا بضرورة تدخل المندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لوقف هذا الاستهتار بالشعائر الدينية خاصة بعدما أضحت هذه الظاهرة تتفشى بمدينة أكادير إذ لم تمر سوى أيام قليلة عن حالة مماثلة سجلت بحي بنسركاو بعدما أذن مؤذن مسجد "تدوارت" قبل موعده بنحو 10 دقائق.