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بعد إدانته بالسجن..''ولد الفشوش'' يحصل على البراءة

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 13:01 بعد إدانته بالسجن..ولد الفشوش يحصل على البراءة | حوادث و حقوق
بعد إدانته بالسجن..''ولد الفشوش'' يحصل على البراءة
قضت محكمة الاستنئاف بمدينة الرباط، أمس الثلاثاء 5 يونيو، ببراءة ''حمزة.د'' الذي لقب بمواقع التواصل الاجتماعي بـ ''ولد الفشوش''، بعد إدانته قبل مدة في الحكم الابتدائي بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية تصل

''شوف تيفي''

قضت محكمة الاستنئاف بمدينة الرباط، أمس الثلاثاء 5 يونيو، ببراءة ''حمزة.د'' الذي لقب بمواقع التواصل الاجتماعي بـ ''ولد الفشوش''، بعد إدانته قبل مدة في الحكم الابتدائي بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية تصل قيمتها 15 ألف درهم، عقب متابعته بالسكر العلني وتخريب الممتلكات العمومية وارتكاب حادثة سير.
وحسب ما كشفت عنه بعض المصادر المتطابقة، فإن المحكمة، قضت كذلك بتبرئة باقي المتهمين في ملف ''ولد الفشوش'' الذي شغل الرأي العام بالمغرب، عقب تداول مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة وقوع حادث تسبب به ''ولد الفشوش''.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضت بتاريخ 23 أكتوبر 2017، بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنة حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، من بينهم رجلا أمن، توبعا من أجل تبديد وإخفاء محجوز ، ويتعلق الأمر بكل من سائق سيارة ''ولد الفشوش'' الذي تسبب في حادثة سير بأحد شوارع العاصمة الرباط ، وشقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.

 

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