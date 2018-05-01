هاشتاغ ''خليه يرتاح'' يغزو مواقع التواصل..مغاربة يُطالبون الوزير الداودي بالاستقالة بعد احتجاجه أمام البرلمان ﻿

يبدو أن الخرجة المثيرة للوزير الداودي لن تمر مرور الكرام، فبعد نزوله للاحتجاج أمام البرلمان بسبب حملة المقاطعة، طالب يومه الأربعاء، مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزير الحكامة بالاستقالة من

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يبدو أن الخرجة المثيرة للوزير الداودي لن تمر مرور الكرام، فبعد نزوله للاحتجاج أمام البرلمان بسبب حملة المقاطعة، طالب يومه الأربعاء، مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزير الحكامة بالاستقالة من الحكومة.

وغزا هاشتاغ '' خليه يرتاح'' مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق رواد العالم الأزرق بسخرية كبيرة بعد ظهور الوزير الحسين الداودي أمام قبة البرلمان و هو يحتج في سابقة هي الأولى من نوعها ضد حملة المقاطعة مساندا صغار الفلاحين الذين تضرروا من هذه الحملة.

و وصف الوزير مباشرة بعد الوقفة التي عرفت مشاركة واسعة لعمال شركة سنطرال دانون بالإضافة إلى التعاونيات،وصف حملة المقاطعة بالكارثة مؤكدا أن مواجهتها واجب وطني.