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ليونيل ميسي من كان وراء إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 12:42 ليونيل ميسي من كان وراء إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل | سبور
ليونيل ميسي من كان وراء إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طالب بعدم لعب المباراة الودية أمام إسرائيل، والتي كان مقررا لها السبت المقبل في القدس.
" شوف سبور"
 
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طالب بعدم لعب المباراة الودية أمام إسرائيل، والتي كان مقررا لها السبت المقبل في القدس.
 
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب طالب ميسي بعدم اللعب ضد إسرائيل في القدس، وإلا سيتم حرق قميصه وصوره.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي والمدير الفني للأرجنتين خورخي سامباولي، أكدا أن اللعب في القدس في ظل هذه الظروف، سيقحم المنتخب في صراعات سياسية لا جدوى منها.
 
 
 

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