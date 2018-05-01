رسميا.. الأرجنتين يلغي رسميا مباراته أمام إسرائيل وهيغوايين يشيد بقرار منتخب بلاده ﻿

أشاد غونزالو هيغوايين لاعب المنتخب الأرجنتيني ، بالقرار الذي اتخذه منتخب بلاده بعد الإعلان عن إلغاء المباراة الودية أمام منتخب فلسطين على الأراضي المحتلة نهاية الأسبوع الجاري على خلفية استعدادات

" شوف سبور"

أشاد غونزالو هيغوايين لاعب المنتخب الأرجنتيني ، بالقرار الذي اتخذه منتخب بلاده بعد الإعلان عن إلغاء المباراة الودية أمام منتخب فلسطين على الأراضي المحتلة نهاية الأسبوع الجاري على خلفية استعدادات كأس العالم 2018.

ونددت إسرائيل بهذه الخطوة واعتبرتها "خضوعا لمن يضمرون الكراهية لإسرائيل". وعلى الجانب الفلسطيني، لاقى قرار الأرجنتين ترحيبا حارا.

وأكد غونزالو هيغوايين مهاجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم أن بلاده ألغت مباراة ودية كانت مقررة السبت المقبل أمام إسرائيل في مدينة القدس. وكانت المباراة هي الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني قبل خوض المونديال.

و قد خلفت هذه المباراة الملغاة انتقادات من قبل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي حث الجماهير مطلع الأسبوع الحالي على حرق قمصان وصور المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لو خاض المباراة. وكتب جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة إلى نظيره الأرجنتيني كلاوديو تابيا الأسبوع الماضي يتهم إسرائيل باستغلال المباراة "كأداة سياسية".



ويقع الاستاد الذي كان سيستضيف المباراة في القدس الغربية ويريد الفلسطينيون الجزء الشرقي عاصمة لهم ضمن دولة مستقبلية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ويعتبر وضع المدينة بشكل عام حساسا وكان من المفترض أن تقام المباراة في حيفا لكن السلطات الإسرائيلية خصصت تمويلا لنقلها إلى القدس لتزيد من غضب الفلسطينيين بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.