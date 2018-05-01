الوزير عزيز أخنوش يدق ناقوس الخطر ويحذر.."واش بعد سنين من العمل نكبوا الحليب فالقادوس...؟ ﻿

بعد انتهاء مداخلات الفرق البرلمانية المشاركة في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية ، علق عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، محذرا من مساهة حملة المقاطعة الحاصلة والتي تشمل بعض منتوجات مادة

"شوف تيفي"

بعد انتهاء مداخلات الفرق البرلمانية المشاركة في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية ، علق عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، محذرا من مساهة حملة المقاطعة الحاصلة والتي تشمل بعض منتوجات مادة الحليب، في المس بتوازن القطاع إذا ما استمرت بهذه الوثيرة المتواصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبر عزيز أخنوش عن تفاعله مع مداخلات ممثلي الفرق البرلمانية خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية قائلا : "عندي خوف واحد وإشكالية واحدة، كنقول حذار من المس بالتوازنات إلى مشاو حتى كملوا فهادشي شحال من مستثمرين غادي يمشيو وفلاحة مربيين المواشي يوقفوا وثمن الأبقار يطلع".

وأضاف ذات المتحدث "كنفكر في الحالة النفسية ديال الفلاحة الصغار غادي يفيقوا في صباح مايعرفوا مايديرو بالأبقار ديالهم والمنتوجات ديالهم الفلاح صغير ماخصوش يتعاقب وعندو لكريدي، هذه صرخة..هادشي خطير.. هذه مسألة اقتصادية واجتماعية."

واسترسل أخنوش قائلا " على الأحزاب السياسية أن تأخذ العبرة من ما يقع..."، مردفا "راه غادي نوصلو لساعة الحقيقة، أنا مانكذبش عليكم بخصوص الفلاحة صغار أنا متذمر، واش بعد سنين من العمل نكبوا لحليب في القادوس أنا جاي ندق ناقوس الخطر وكنقولكم حذاري حذاري من أي مس بالتوازن في هذا القطاع."