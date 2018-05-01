فريق سعودي يرغب في التعاقد مع وليد أزارو ﻿

كشفت تقارير إخبارية سعودية، أن مسؤولي فريق النصر السعودي لكرة القدم، يرغبون في التعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شوف سبور

كشفت تقارير إخبارية سعودية، أن مسؤولي فريق النصر السعودي لكرة القدم، يرغبون في التعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "سبورت" السعودية، أن الفريق السعودي عرض 3.5 مليون دولار على مسؤولي الفريق المصري، للتعاقد مع هداف الدوري المصري الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة السعودية ، أن الأهلي المصري يمتلك أيضا عرضا فرنسيا بقيمة 4 ملايين دولار لضم مهاجم المنتخب المغربي إلى جانب عرض من أحد الفرق الأمريكية يصل إلى 5 ملايين دولار.



وأوضحت الصحيفة، أن الفريق المصري يرفض فكرة بيع أزارو في الصيف الحالي بأقل من 8 ملايين دولار وهو ما يعقد حسابات النصر.