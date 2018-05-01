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أنفانتينو : لم نحسم بعد في إشراك 48 منتخبا في المونديال

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 10:30 أنفانتينو : لم نحسم بعد في إشراك 48 منتخبا في المونديال | سبور
أنفانتينو : لم نحسم بعد في إشراك 48 منتخبا في المونديال
أفاد جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري، أنه لم يتم حسم قضية مشاركة 48 منتخبا في بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.


" شوف سبور"

أفاد جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري، أنه لم يتم حسم قضية مشاركة 48 منتخبا في بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وأكد أنفانتينو في تصريح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إقامة كأس العالم من 48 منتخبا بدلا من 32 في مونديال 2022 غير محسومة في الوقت الحالي، حيث أن الأمر ما زال على طاولة المفاوضات".

وتابع قائلا : " سنناقش أمر زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022 مع قطر والدول الأخرى وبناء على ذلك سنتخذ القرار النهائي".

وأوضح أنفانتينو "اقتراحي هو تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ولا بد لي من التحدث مع الجميع، لا أحد يتلاعب بي، حيث جاءت الفكرة من اتحاد أمريكا الجنوبية لأنها مقتنعة بأن دولها العشر يمكنها المشاركة في المونديال". وقد فازت قطر عام 2010 بشرف استضافة مونديال 2022 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن عملية التصويت واجهت انتقادات من بعض الدول.



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