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بالصور..منع أشخاص من الاعتكاف ببعض المساجد بوجدة وتاوريرت

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 10:28 بالصور..منع أشخاص من الاعتكاف ببعض المساجد بوجدة وتاوريرت | مجتمع
بالصور..منع أشخاص من الاعتكاف ببعض المساجد بوجدة وتاوريرت
نشرت صفحات فيسبوكية، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء 6 يونيو، مقاطع فيديو، وبعض الصور، التي توثق لحظة منع القوات العمومية لمجموعة من الأشخاص من الاعتكاف داخل بعض المساجد.

"شوف تيفي"

نشرت صفحات فيسبوكية، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء 6 يونيو، مقاطع فيديو، وبعض الصور، التي توثق لحظة منع القوات العمومية لمجموعة من الأشخاص من الاعتكاف داخل بعض المساجد.

وحسب ناشري الفيديوهات والصور، فإن الأمر يتعلق بمساجد بمدن زايو وتاوريرت، ووجدة، حيث قامت القوات العمومية، بإبعاد بعض الأشخاص الراغبين في الاعتكاف داخل المسجد خلال العشر الأواخر من رمضان.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الفيديوهات والصور، حيث أكد الجميع أن ما قامت به القوات العمومية، يدخل ضمن العمل الأمني تفاديا لاستغلال بعض الأشخاص هذا الاعتكاف لأغراض لا أمنية، بينما أشار آخرون إلى أن اعتكاف المصلين أمر عادي، ولهذا على السلطات السماح لهم بالقيام بهذه الخطوة.


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المغرب شوف تيفي الفيديوهات الصور النشطاء المساجد القوات العمومية

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