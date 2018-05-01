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بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله الراقي لصديقه بانون بعد إبعاده من المونديال

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 10:13 بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله الراقي لصديقه بانون بعد إبعاده من المونديال | سبور
بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله الراقي لصديقه بانون بعد إبعاده من المونديال
لم يتردد عصام الراقي لاعب فريق الرائد السعودي والرجاء سابقا، في تقديم الدعم والمواساة لزميله بدر بانون بعدما أبعده الناخب الوطني هيرفي رونار من نهائيات كأس العالم 2018 علما أنه كان في اللائحة

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لم يتردد عصام الراقي لاعب فريق الرائد السعودي والرجاء سابقا، في تقديم الدعم والمواساة لزميله بدر بانون بعدما أبعده الناخب الوطني هيرفي رونار من نهائيات كأس العالم 2018 علما أنه كان في اللائحة النهائية.

ونشر الراقي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك كلمات مؤثرة تؤكد على ضرورة مواصلة الاجتهاد والحفاظ على نفس المستوى قائلا :" لا تضع خطوة إلى الوراء عليك الاستمرار في العمل ثم العمل لأنه الوحيد الذي سينصفك مستقبلا و سيأتي يوما ستكون إن شاء الله أنت عميدا للمنتخب".

وكان الناخب الوطني هيرفي رونار قد استبعد بانون، في الوقت الذي ارتأى خلاله الإبقاء على يوسف النصيري، وهو ما حرم الرجاء من 221 ألف أورو.



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شوف سبور المغرب الرجاء بدر بانون المنتخب المغربي

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