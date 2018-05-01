شوف تيفي تكشف كواليس عدم انتقال بديع أووك للرجاء البيضاوي والشرط الذي كان يقف وراء عدم توقيع عقد نهائي ﻿

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن القيمة المالية للعرض الذي قدمه فريق الرجاء البيضاوي للاعب حسنية أكادير للانتقال لصفوفه بلغت 300 مليون سنتيم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر مطلعة لقناة "شوف تيفي"، أن القيمة المالية للعرض الذي قدمه فريق الرجاء البيضاوي للاعب حسنية أكادير للانتقال لصفوفه بلغت 300 مليون سنتيم.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن اللاعب "بديع أووك" لم يحسم في الانتقال بصفة رسمية ونهائية للنادي الأخضر، إذ كان هناك فقط اتفاق مبدئي على انضمام اللاعب لمدة 3 سنوات للرجاء، وكان مسؤولو الفريق البيضاوي يبذلون قصارى جهدهم للفوز بخدمات اللاعب، وإنهاء الصفقة بشكل رسمي، بعدما قدم مسؤولو الحسنية شرطا بمنح الرجاء لإدارة الحسنية قيمة العقد البالغة 300 مليون كاملة ودون نقصان، وهو الأمر الذي وقف كحاجز أمام إمضاء العقد بشكل نهائي والحسم فيه.

وأضافت ذات المصادر، أن إدارة الحسنية دخلت في مفاوضات ماراطونية مع مسؤولي الرجاء لإقناعهم بالرضوخ لكل بنود العقد، والاستجابة للشرط الذي اعتبره البيت الرجاوي تعجيزيا، وذلك بمنحهم للقيمة المالية للعقد دفعة واحدة.

ومن جهتها سعت إدارة الرجاء البيضاوي لجعل الحسنية تتراجع عن هذا الشرط، وحاولت الاتفاق مع مسؤولي أكادير على تقسيم قيمة العقد المالية عبر شطرين لحسم انتقال أووك للنادي.

جدير بالذكر، أن اللاعب بديع أووك توصل بعدة عروض من فرق وطنية كبرى إلى جانب الرجاء من أبرزها العرض المقدم من طرف الغريم التقليدي الوداد البيضاوي، الذي دخل هو الآخر في مفاوضات مع اللاعب لضمه لصفوفه الموسم المقبل فوقع رسميا بعقد مبدئي لثلاثة مواسم وبقيمة مالية ناهزت 300 مليون سنتيم.





