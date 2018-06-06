عاجل وبالصور..مرة أخرى: تسريب امتحان الباكالوريا ﻿

نجحت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء 6 يونيو، في تسريب أوراق الامتحان الوطني الخاص بالحصول على شهادة الباكالوريا، ويتعلق الأمر خاصة بأوارق مادة الرياضيات.

"شوف تيفي"



نجحت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء 6 يونيو، في تسريب أوراق الامتحان الوطني الخاص بالحصول على شهادة الباكالوريا، ويتعلق الأمر خاصة بأوارق مادة الرياضيات.

وبالإضافة إلى الأجوبة فإن هذه الصفحات، قامت بنشر الأجوبة، ما جعل مترشحين، يتفاعلون بكثافة، داعين إلى تمكينهم من أجوبة أسئلة أخرى، حتى يتمكنوا من إنهاء هذا الامتحان.

تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الوطني، فقد أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الطابع السري يرفع عن مواضيع امتحانات البكالوريا بمجرد فتح الأظرفة داخل قاعات الامتحان وتوزيع الاختبارات على المترشحات والمترشحين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وقوع تسريبات بعد انطلاق امتحانات البكالوريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص "تسريب" موضوعي اللغة العربية والفيزياء للامتحان الوطني للبكالوريا صبيحة اليوم، أن الأمر يتعلق، كما سبق للوزارة أن أشارت إلى ذلك في بيان صحفي سابق، بالنشر المبكر للمواضيع بعد انطلاق حصة الامتحان، وذلك عبر إقدام بعض المترشحين على التصوير الآني لمواضيع اللغة العربية وآدابها والفيزياء داخل قاعات إجراء الامتحان، مع تعمد وضعها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.