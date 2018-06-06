 عاجل وبالصور..مرة أخرى: تسريب امتحان الباكالوريا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الكوميدي الجزائري السيكتور يصدم طاليس: ما عندوش وما قنعنيش وكانقول للدراري لي عارف راسو موهوب يروح يديماري بوحدو.. الفرقة ما كاتدومش ! | ثقافة و فنون

الكوميدي الجزائري '' السيكتور '' يصدم طاليس: ما عندوش وما قنعنيش وكانقول للدراري لي عارف راسو موهوب

عاجل وبالصور..مرة أخرى: تسريب امتحان الباكالوريا | مجتمع

عاجل وبالصور..مرة أخرى: تسريب امتحان الباكالوريا

أمطار وحرارة تصل إلى 41 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

أمطار وحرارة تصل إلى 41 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

طريف وبالفيديو.. لاعبو المنتخب الوطني ناشطين : وا الوالدة جمعي الباليزة الطريق إلى روسيا | بووز

طريف وبالفيديو.. لاعبو المنتخب الوطني ناشطين : ''وا الوالدة جمعي الباليزة الطريق إلى روسيا''

إيقاف فقيه بإيمنتانوت يوهم النسوة باستخراج الجن منهن ليقوم باغتصابهن...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

إيقاف فقيه بإيمنتانوت يوهم النسوة باستخراج الجن منهن ليقوم باغتصابهن...تفاصيل مثيرة

ضبط 65 حالة غش في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة | مجتمع

ضبط 65 حالة غش في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة

تطوارات جديدة بخصوص قضية طارق رمضان | دولي

تطوارات جديدة بخصوص قضية طارق رمضان

احتقان كبير بأولاد تايمة بعد انتشار تسجيل صوتي يصف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالكلاب | حوادث و حقوق

''احتقان كبير بأولاد تايمة بعد انتشار تسجيل صوتي يصف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ب''الكلاب

حصيلة قتلى بركان غواتيمالا في تصاعد | دولي

حصيلة قتلى بركان غواتيمالا في تصاعد

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

عاجل وبالصور..مرة أخرى: تسريب امتحان الباكالوريا

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 09:49 عاجل وبالصور..مرة أخرى: تسريب امتحان الباكالوريا | مجتمع
عاجل وبالصور..مرة أخرى: تسريب امتحان الباكالوريا
نجحت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء 6 يونيو، في تسريب أوراق الامتحان الوطني الخاص بالحصول على شهادة الباكالوريا، ويتعلق الأمر خاصة بأوارق مادة الرياضيات.

"شوف تيفي"


نجحت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء 6 يونيو، في تسريب أوراق الامتحان الوطني الخاص بالحصول على شهادة الباكالوريا، ويتعلق الأمر خاصة بأوارق مادة الرياضيات.
وبالإضافة إلى الأجوبة فإن هذه الصفحات، قامت بنشر الأجوبة، ما جعل مترشحين، يتفاعلون بكثافة، داعين إلى تمكينهم من أجوبة أسئلة أخرى، حتى يتمكنوا من إنهاء هذا الامتحان.

تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من وقوع تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الوطني، فقد أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الطابع السري يرفع عن مواضيع امتحانات البكالوريا بمجرد فتح الأظرفة داخل قاعات الامتحان وتوزيع الاختبارات على المترشحات والمترشحين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وقوع تسريبات بعد انطلاق امتحانات البكالوريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص "تسريب" موضوعي اللغة العربية والفيزياء للامتحان الوطني للبكالوريا صبيحة اليوم، أن الأمر يتعلق، كما سبق للوزارة أن أشارت إلى ذلك في بيان صحفي سابق، بالنشر المبكر للمواضيع بعد انطلاق حصة الامتحان، وذلك عبر إقدام بعض المترشحين على التصوير الآني لمواضيع اللغة العربية وآدابها والفيزياء داخل قاعات إجراء الامتحان، مع تعمد وضعها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تسريبات الوزارة الباكالوريا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أمطار وحرارة تصل إلى 41 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

أمطار وحرارة تصل إلى 41 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

ضبط 65 حالة غش في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة | مجتمع

ضبط 65 حالة غش في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة

سكان مولاي بوعزة إقليم خنيفرة يقضون أربعـة أيام دون ماء | مجتمع

سكان مولاي بوعزة إقليم خنيفرة يقضون أربعـة أيام دون ماء

عاجل : عمال شركة سنطرال دانون منوضينها أمام البرلمان كلنا ولاد المغرب والمشكل ماشي الحليب | مجتمع

عاجل : عمال شركة سنطرال دانون منوضينها أمام البرلمان ''كلنا ولاد المغرب والمشكل ماشي الحليب''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :06 يونيو 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 6 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :06 يونيو 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 06 يونيو 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 06 يونيو 2018

خبر اليوم:تفاصيل اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بمدينة الدارالبيضاء | خبر اليوم

خبر اليوم:تفاصيل اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بمدينة الدارالبيضاء

بالفيديو:الباك صعيب/حراسة مشددة/تفتيش دقيق/تفاصيل اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بالرباط | خارج البلاطو

بالفيديو:الباك صعيب/حراسة مشددة/تفتيش دقيق/تفاصيل اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بالرباط

﻿

آخر المستجدات

الكوميدي الجزائري السيكتور يصدم طاليس: ما عندوش وما قنعنيش وكانقول للدراري لي عارف راسو موهوب يروح يديماري بوحدو.. الفرقة ما كاتدومش ! | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

الكوميدي الجزائري '' السيكتور '' يصدم طاليس: ما عندوش وما قنعنيش وكانقول للدراري لي عارف راسو موهوب

عاجل وبالصور..مرة أخرى: تسريب امتحان الباكالوريا | مجتمع

عاجل وبالصور..مرة أخرى: تسريب امتحان الباكالوريا

أمطار وحرارة تصل إلى 41 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

أمطار وحرارة تصل إلى 41 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

طريف وبالفيديو.. لاعبو المنتخب الوطني ناشطين : وا الوالدة جمعي الباليزة الطريق إلى روسيا | بووز

طريف وبالفيديو.. لاعبو المنتخب الوطني ناشطين : ''وا الوالدة جمعي الباليزة الطريق إلى روسيا''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.