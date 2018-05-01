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أمطار وحرارة تصل إلى 41 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 09:26 أمطار وحرارة تصل إلى 41 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع
أمطار وحرارة تصل إلى 41 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، مرور سحب منخفضة مع نزول قطرات مطرية محلية بالشمال الغربي للبلاد والريف والواجهة المتوسطية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، مرور سحب منخفضة مع نزول قطرات مطرية محلية بالشمال الغربي للبلاد والريف والواجهة المتوسطية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح فوق السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية حيث يحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية. كما سيلاحظ مرور سحب مدارية بأقصى جنوب البلاد مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع ظهور سحب ركامية بمرتفعات الأطلس الكبير.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال وأحيانا من الغرب بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى والواجهة المتوسطية، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب في معظمها بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسايس والسهول الداخلية وداخل منطقة سوس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و21 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالقرب من السواحل، وما بين 25 و30 درجة بالسايس وواد ملوية والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 36 و41 درجة بأقصى كل من الجنوب وجنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز ، وهائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية ما بين رأس تيفناي وسيدي إفني ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي الأقاليم الجنوبية المرتفعات السواحل الأطلسية السهول

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