 إيقاف فقيه بإيمنتانوت يوهم النسوة باستخراج الجن منهن ليقوم باغتصابهن...تفاصيل مثيرة ﻿
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إيقاف فقيه بإيمنتانوت يوهم النسوة باستخراج الجن منهن ليقوم باغتصابهن...تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 04:50 إيقاف فقيه بإيمنتانوت يوهم النسوة باستخراج الجن منهن ليقوم باغتصابهن...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
إيقاف فقيه بإيمنتانوت يوهم النسوة باستخراج الجن منهن ليقوم باغتصابهن...تفاصيل مثيرة
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة ''إيمنتانوت'' يوم أمس الإثنين من توقيف فقيه يبلغ من العمر 28، وذلك بعد تورطه في اغتصاب مجموعة من النساء تحت ذريعة استخراج الجن منهن.

شوف تيفي:ايمنتانوت

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة ''إيمنتانوت'' يوم أمس الإثنين من توقيف فقيه يبلغ من العمر 28، وذلك بعد تورطه في اغتصاب مجموعة من النساء تحت ذريعة استخراج الجن منهن.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمشتبه فيه كان يقوم بجولات بمختلف شوارع المنطقة وكذا بمدينة أكادير، حيث يصطاد ضحاياه من النساء إذ يقوم باختيارهن بعناية فائقة بعد أن يوهمهن بأنهن مصابات بمس جني ويقوم بإخراجه لكونه فقيه متخصص في الرقية الشرعية واستخراج الجن.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه فيه فور اختياره لضحيته يقوم بمرافقتها لمنزلها للقيام بطقوسه لإستخراج الجن منها ويأمر كل أفراد عائلتها بإخلاء البيت لتسهيل مأمورية عمله لطرد الجن، وهي الحيلة التي تنطلي عليهم لينفرد بضحيته وينقض عليها ويمارس عليها شدوده الجنسي بدون شفقة ولا رحمة.

واستمر على نفس المنوال إلا أن اغتصب عددا كبيرا من النسوة، ليتم إيقافه إثر تقديم إحدى ضحاياه شكاية لدى مصالح الأمن بمدينة إيمنتانوت، حيث تم الإحتفاظ به رهن إشارة الحراسة النظرية لإستكمال البحث معه حول المنسوب له قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ايمنتانوت توقيف فقيه يوهم النساء استخراج الجن اغتصاب ممارسة الجن الرقية الشرعية

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