 ضبط 65 حالة غش في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ﻿
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ضبط 65 حالة غش في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 04:41 ضبط 65 حالة غش في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة | مجتمع
ضبط 65 حالة غش في اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن مجموع حالات الغش التي تم رصدها في مختلف مراكز الامتحان الوطني بجهة سوس ماسة هذا اليوم، بلغ ما مجموعه 65 حالة، منها 27 في صفوف المترشحين الممدرسين، و38 في فئة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن مجموع حالات الغش التي تم رصدها في مختلف مراكز الامتحان الوطني بجهة سوس ماسة هذا اليوم، بلغ ما مجموعه 65 حالة، منها 27 في صفوف المترشحين الممدرسين، و38 في فئة المترشحين الأحرار، مقابل 71 حالة في نفس اليوم من دورة عام 2017.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن حالات الغش المضبوطة توزعت حسب مادة الإختبار بين 49 حالة في مادة اللغة العربية، و12 حالة في مادة اللغة الأجنبية الثانية، و03 حالات في مادة الفيزياء والكيمياء، وحالة واحدة في مادة المحاسبة.

وأضافت ذات المصادر، أن الوسائل المعتمدة في الغش ليومه الثلاثاء تنوعت بين الهاتف المحمول الذي استعان به 57 تلميذ من التلاميذ، الذين جرى ضبطهم متلبسين، فيما اعتمدت 06 حالات على الوثائق الغير المسموح بها، بينما ضبطت مترشحات اثنتين كانت تستعينان بشخص آخر.

ويأتي ضبط هذه الحالات في إطار تفعيل اللجن المحلية لزجر الغش، وخلايا اليقظة الجهوية من أجل التصدي لكل العمليات التي تشوش على هذا الاستحقاق الوطني، ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.

واجتاز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا لهذه السنة بجهة سوس ماسة 29 ألفا و 168 مترشحا (ة) ممدرسا(ة)، بزيادة تصل إلى 7.9 في المائة مقارنة مع العام الماضي، و 5 آلاف و332 مترشحا (ة) حرا(ة) بزيادة 9.2 في المائة مقارنة مع دورة 2017.

وحضر اليوم الأول من هذا الاستحقاق الوطني 31ألفا و615 مترشحا(ة) من أصل 34 ألفا و456.

ومن جانب آخر تمت تعبئة 121 رئيس مركز و 121 مراقب جودة الاجراء، ونحو 7000 أستاذ(ة) للمراقبة، وأكثر من 500 مساعد، وتأمين 1647 قاعة امتحان، منها 284 خصصت للمترشحات والمترشحين الأحرار.

‫شوف تيفي

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