تطوارات جديدة بخصوص قضية طارق رمضان ﻿

رفض قضاة التحقيق الفرنسيون الثلاثاء، إثر استجوابهم المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان الموقوف بتهمة اغتصاب امرأتين، اتهامه باغتصاب امرأة ثالثة بعدما أكد للمحققين أنه والمدعية عليه جمعتهما

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رفض قضاة التحقيق الفرنسيون الثلاثاء، إثر استجوابهم المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان الموقوف بتهمة اغتصاب امرأتين، اتهامه باغتصاب امرأة ثالثة بعدما أكد للمحققين أنه والمدعية عليه جمعتهما علاقة جنسية بالتراضي، كما أفاد وكيل الدفاع عنه، وفق ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء.

وقال المحامي إيمانويل مارسينيي إن ''القضاة اعتبروا إثر شروحات رمضان والوثائق التي أمكن تزويدهم بها أنه ليس هناك مجال لتوجيه الاتهام إلى رمضان في ما يتعلق بمنية''، في إشارة إلى المرأة الثالثة التي تتهم المفكر الإسلامي باغتصابها تسع مرات بين العامين 2013 و2014.