مثير.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي للاعب المنتخب المغربي ﻿

دخلت إدارة نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، في مفاوضات جادة مع وكيل أعمال نبيل درار لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، للفوز بعقده خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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دخلت إدارة نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، في مفاوضات جادة مع وكيل أعمال نبيل درار لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، للفوز بعقده خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة الرياضية، أن الفريق السعودي يفاوض ثلاثة لاعبين أجانب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، بالتنسيق مع الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للفريق.

ومن بين الأسماء المرشح للدفاع عن قميص الفريق السعودي، كل من الدولي المصري أحمد حجازي، المحترف في فريق وست بروميتش الإنجليزي، والدولي التونسي صيام بن يوسف، المحترف في فريق قاسم باشا التركي، إضافة إلى الدولي المغربي نبيل درار، لاعب فنربخشة التركي.

وبحسب المصادر، فإن إدارة النادي الأهلي تفاوض أيضا عددا من اللاعبين في الدوري التشيلي.