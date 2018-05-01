بيين سبورت القطرية لم تتوصل لأي اتفاق لبث مباريات كأس العالم بالسعودية ﻿

أكدت قناة بيين سبورت القطرية، اليوم الثلاثاء، عدم توصلها لاتفاق بعد العرض الذي تقدمت به السعودية للفوز ببث مباريات نهائيات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمه بروسيا.

شوف سبور

أكدت قناة بيين سبورت القطرية، اليوم الثلاثاء، عدم توصلها لاتفاق بعد العرض الذي تقدمت به السعودية للفوز ببث مباريات نهائيات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمه بروسيا.

وكشفت قناة بيين سبورت القطرية في بيان رسمي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ساهم في حمل ممثلي السعودية ومجموعة بيين سبورت على التفاوض، لمحاولة إبرام اتفاق لبث مباريات كأس العالم.

وقال متحدث باسم المجموعة الإعلامية القطرية: ''لقد بذلنا كلّ ما بوسعنا خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية للتوصل إلى اتفاق من أجل بث المباريات في السعودية''.

وأضاف: ''وفي حين كانت هناك نقاشات أولية، لم يكن هناك أيّ اتفاق حول السعر أو في الحقيقة أيّ من الشروط الرئيسة لإعادة البث من قبل السعودية''.

وتابع المتحدث: ''تبقى بيين سبورت منفتحة بالتأكيد وحاضرة لمناقشة بث مباريات بطولة كأس العالم 2018''.