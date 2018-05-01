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''احتقان كبير بأولاد تايمة بعد انتشار تسجيل صوتي يصف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ب''الكلاب

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 03:40 احتقان كبير بأولاد تايمة بعد انتشار تسجيل صوتي يصف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالكلاب | حوادث و حقوق
''احتقان كبير بأولاد تايمة بعد انتشار تسجيل صوتي يصف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ب''الكلاب
يعيش سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة أولاد تايمة حالة من الإحتقان والغليان بعد انتشار مقطع صوتي يحمل عبارات تسئ لمهنيى القطاع وتصفهم بالكلاب و''القراتح''. وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالشريط الصوتي

شوف تيفي:أحمد الهلالي 

يعيش سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة أولاد تايمة حالة من الإحتقان والغليان بعد انتشار مقطع صوتي يحمل عبارات تسئ لمهنيى القطاع وتصفهم بالكلاب و''القراتح''.
وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالشريط الصوتي سجل من طرف سائقان ينتميان لنفس القطاع، وقاما بإيداعه عبر إحدى القنوات الإذاعية المحلية، وهو ما جعله ينتشر بشكل سريع، وتلقفته أيادي رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ليغزو مختلف الصفحات الفيسبوكية في ظرف جد وجيز.

وأدى انتشار هذا المقطع الصوتي إلى حدوث حالة من التشنج والغليان داخل صفوف السائقين المهنيين بالمدينة، والذين أكدوا أن ما جاء في التسجيل الصوتي إهانة كبيرة لكل الممارسين ووصمة عار على جبين القطاع ككل نظرا لما يحمله بين طياته من ألفتظ قدحية وسب وقذف دون مراعاة للمجهوذات المبذولة من طرف المهنيين الذين يقدمون تضحية جسيمة في سبيل خدمة المواطنين في أحسن الظروف وتوفير الراحة لهم داخل سيارت الأجرة الصغيرة التي تقلهم لوجهاتهم المختلفة بالنفوذ الترابي لأولاد تايمة.

وطالب المتضررين من السلطات المحلية والإقليمية لحمايتهم من حملات التشهير التي يتعرضون لها من طرف جهات معادية لهم وتسئ بشكل سلبي للقطاع ككل وتضرب في عمقه، مع محاسبة مسجلي هذا المقطع الصوتي الذي أثتر موجة من ردود الفعل المتباينة وسط المهنيين وجعلهم يدخلون في حالة من السخط والغضب ويعلنون عن تنفيد وقفات احتجاجية في قادم الأيام لصون كرامتهم التي مرغها التسجيل في الأرض ولإعادة الإعتبار لهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة احتقان انتشار تسجيل صوتي يصف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الكلاب أوصاف قدحية

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