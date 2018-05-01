خطير...شخص يهاجم إمام مسجد فوق محراب الصلاة باشتوكة أيت بها ﻿

تفاجأ عدد من المصلين أول أمس بإقدام شخص على مهاجمة إمام مسجد درب كناوة القديم بمدينة بيوكرى، وشنقه أثناء تواجده بمحراب المسجد.

شوف تيفي:اشتوكة ايت بها

تفاجأ عدد من المصلين أول أمس بإقدام شخص على مهاجمة إمام مسجد درب كناوة القديم بمدينة بيوكرى، وشنقه أثناء تواجده بمحراب المسجد.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن شخص ثلاثيني باغث الإمام أثناء نهاية صلاة العصر بتعنيفه أمام الملأ وإمساكه من عنقه محاولا كتم أنفاسه ولو لا تدخل المصلين لوقع ما لم يكن في الحسبان.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث خلف موجة من الإستياء والإستنكار وسط عموم رواد المسجد الذين طالبوا بحماية أرواح الأئمة من الهجمات التي أصبحت تطالهم في الآونة الأخيرة ومعاقبة كل من سولت له نفسه التطاول على حرمة المساجد وانتهاك قدسيتها خاصة في شهر رمضان الذي يحظى بمكانة مرموقة في نفوس عموم الناس.

هذا ومباشرة بعد وقوع الحادث قام الإمام بوضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمن بمدينة بيوكرى غير أن الشكاية لم تفعل ومازال المعتدي حرا طليقا بل وتمادى في أفعاله بمعاودته الاعتداء على منزل الإمام بأحد أحياء بيوكرى برميه بالحجارة .