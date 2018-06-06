هذه هي الامتيازات الجديدة لحافلات ستيام من أجل راحة المسافرين ﻿

أعلنت ستيام الشركة الرائدة في نقل المسافرين بالمغرب اليوم الثلاثاء عن سلسلة من الابتكارات المتعلقة بخدمتها المتطورة ستيام بريميوم خلال لقاء انعقد هذا اليوم بالدارالبيضاء.

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أعلنت ستيام الشركة الرائدة في نقل المسافرين بالمغرب اليوم الثلاثاء عن سلسلة من الابتكارات المتعلقة بخدمتها المتطورة ستيام بريميوم خلال لقاء انعقد هذا اليوم بالدارالبيضاء.

الحافلات الجديدة مجهزة بتكنولوجيات متطورة من حيث السلامة على غرار نظم كشف العراقيل، تويجيه إنذارات بتغيير المسار، أو حتى الجهاز الذكي لضبط السرعة كما تتوفر على مقاعد جلدية حديثة ومتطورة توفر راحة مثالية للركاب، مع أقراص وامضة usb لشحن جميع أنواع الأجهزة إضافة إلى التعديل الفردي للمقاعد على على غرار ما هو موجود بمقاعد الدرجة الأولى لدى شركات الطيران، هذه الحافلات مجهزة أيضا بمراحيض بداخلها مع خدمة متميزة للعائلات المسافرة على متنها لاسيما تلك المصحوبة بأطفال صغار أو حتى بأشخاص مسنين.

هذا وتم إدخال على متن خطوط ستيام بريميوم خدمة ترفيهية جديدة على متن الحافلة ctm play يوفر خدمة المشاهدة المجانية للأفلام السينمائية والسلسلات التلفزيونية ، الاستماع للموسيقى دون الحاجة لتثبيت أي تطبيق خاص بذلك وبالتالي الاستمتاع بسفر رائع وممتع للغاية من المرتقب تعميم هذه الخدمة الجديدة بمجموع خطوط ستيام عما قريب، كل ذلك باستثمار ناهز 32 مليون درهم.